Manele românești au răsunat la Piccadilly, în inima Londrei. Clipul face senzație pe TikTok

Viralul zilei pe platformele sociale e reprezentat de un filmuleț în care un bărbat intră într-un celebru magazin de dulciuri din centrul Londrei, iar din boxe se aud manele românești.

”Manelizăm și Europa”

Filmarea și face senzație în acest moment, fiind extrem de comentată de internauți.

”Manelizăm și Europa, că România e gata manelizată”, a comentat unul dintre cei care au vizionat imaginile. ”Șeful de tură e român”, a glumit cineva, în timp ce un alt comentariu arată că ”indiferent că e manea sau nu, nu e o rușine. Măcar se aude un cântec românesc în Anglia. Deci are succes, că o auzim peste tot”, scrie .

Melodia care s , se numește ”Made in Romania”, iar varianta originală a piesei a apărut în 2008, în interpretarea lui Ionuț Cercel.

Ea s-a bucurat de un succes uriaș la vremea respectivă, acumulând aproape 50 de milioane de vizualizări. Piesa a fost redescoperită anul acesta la evenimentele de tip ”Nostalgia”, devenind un hit internațional. (Vezi filmarea cu maneala românească în centrul Londrei )

Manele la Londra, chiar și la Institutul Cultural

Kingdom of Sweets este un adevărat paradis al dulciurilor, de dimensiunile unui supermarket, care este situat în inima Londrei. În capitala Angliei există două astfel de magazile: Kingdom of Sweets Coventry Street, situat între Picaddilly Circus și Leicester Square și Kingdom of Sweets Knightsbridge, care se află tot în centrul Londrei.

Limba română a devenit a doua cea mai vorbită în Londra, oraș în care, în 2021, trăiau aproape 160.000 de cetățeni născuți în țara noastră. Practic, Londra este cel mai mare oraș românesc în afara României și Republicii Moldova.

În urmă cu trei ani, românii au ieșit pe străzi pentru a sărbători Ziua Națională, la Londra, ascultând manele la boxe și sfidând poliția. De asemenea, în capitala Angliei există mai multe localuri în care se ascultă manele.

Chiar și fosta șefă a ICR Londra, Catinca Nistor, și-a pierdut postul după ce, la o serată, a interpretat o variantă inedită a piesei ”De ce mă minți”, acompaniată de un celebru violoncelist.