Manuel Riva, cel mai cunoscut Dj din România care a lucrat cu Lindsay Lohan! Ce spune despre vedeta mondială.

Manuel Riva mărturisește că nu s-a considerat niciodată celebru declarând că are colegi mult mai talentați decât el. De asemenea, ne povestește cum și-a cunoscut soția, pe Ella.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cel mai cunoscut Dj din România face dezvăluiri exclusive despre carieră și viața personală. Ne spune cum a lucrat cu starul mondial Lindsay Lohan și cum a ajuns de la trupa Demmo să deschidă festivalul de la Untold. În ciuda celebrității, Manuel Riva este un artist modest care a muncit mai mult decât colegii săi pentru a-și realiza visele.

Manuel Riva: “Eram prea preocupați să ne distrăm”

Ți-ai început cariera muzicală în trupa Demmo, alături de Anamaria Ferentz si Vik. Cum a început totul?

-Silviu (Vik) îmi era cel mai bun prieten încă de la începutul liceului, cântam împreună în câteva trupe rock, era normal să continuăm împreună când am început să fiu atras de muzica electronică, de dance. atunci prin intermediul unor amici comuni.

Pentru voi, succesul a venit peste noapte. Cum ați reușit să-i faceți față?

-Cred că multe dintre aceste povești în care pare că vine un succes peste noapte sunt de fapt rezultatele după niște ani de muncă. Așa a fost și la noi, succesul real a venit în 2002, noi lucram deja la proiect din 1999.

Cred însă că eram prea preocupați să ne distram, mai ales când eram plecați în turnee, așa că succesul nu prea avea ce să ne ia. A fost de departe cea mai fun perioadă din viața mea, multe amintiri superbe.

Îți mai aduci aminte o întâmplare, haioasă sau mai puțin haioasă, de pe scenă?

-Se întâmplau multe, industria muzicală era în fașă pe atunci. Însă publicul era fenomenal, după concerte continuam mereu party-urile cu fanii, uneori zile întregi. Știam când plecam de acasă, dar nu și ziua în care ne întorceam.

Manuel Riva despre trupa Demmo: “Silviu este si acum prietenul meu cel mai bun”

După destrămarea trupei, ai mai păstrat legătura cu colegii tăi?

-Păstrăm legătura, Silviu este și acum prietenul meu cel mai bun. și ne vedem mereu când vine în țară sau când merg eu în SUA.

Cum era publicul care venea la concertele Demmo și cum sunt cei care vin astăzi, la Untold de exemplu, acolo unde ai deschis festivalul?

-Publicul e diferit, și e normal să fie așa. Pe vremea aceea, discotecile sau concertele erau atracția supremă peste tot în țară.

2016 a fost, cu adevărat, anul tău. Piesa Gura Ta, Delia feat Deepcentral, a fost cea mai populară piesa difuzată la radio si tv. Te așteptai la un asemenea succes?

-Acela nu era primul nostru number one, mai avusesem câteva anterior, dar evident că ne bucuram la fiecare dintre ele ca la primul. Tot în 2016 a venit și succesul piesei mele cu Eneli, Mhm Mhm, ceea ce a făcut din acel an unul chiar special.

Manuel Riva vorbește despre Lindsey Lohan: ”Un star adevărat”

Ai colaborat cu Lindsey Lohan. Cum este ca profesionit, ca persoană?

-A fost super distractiv să lucrăm împreună, am lucrat online și prin telefon. Este un star adevărat, știe să se facă plăcută. Am apreciat la ea faptul că muncea mult atunci când era nevoie și se distra la maxim în rest.

Ce-ți mai amintești din perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Mereu am fost timid, dar m-am străduit să par rebel. Nu cred ca îmi iese prea tare, însă. În liceu purtam plete, cântam la chitară în trupe rock și nu mâncam tot la masă, ca să fac referire la bancul cu câinele rău.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Am copiat. M-am lecuit de acest obicei la facultate, când am fost prins copiind, lucru care m-a facut sa intru în pământ de rușine. De fapt nici măcar nu copiam, ci îmi verificam răspunsurile pe care le scrisesem deja.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Îndrăgostit serios târziu, pe la 22 de ani. Dar până atunci, evident, am suferit de nenumărate crush-uri.

Manuel Riva a câștigat primii bani în facultate

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Cred că eram în primii ani de facultate. Erau bani câștigați din muzică, dar nu-mi amintesc ce am făcut cu ei, probabil un amestec de investiții în instrumente de studio și party.

Cum este tăticul Manuel Riva? Ce îți place să faci alături de fetele tale?

-Mă străduiesc să fiu un tată bun, mai am încă multe de învățat. Petrec destul de mult timp cu fetele, încercăm mereu jocuri noi, ne uităm la filme, the usual stuff. Cu Sophia, pentru că este mai mare, am experimentat lucruri mai pline de adrenalină, cum ar fi windsurfing, carting.

Când erau mai mici erai genul relaxat sau ții minte să fi intrat în panică?

-Eram relaxat, la fel și Ella. Asta cred ca s-a transmis și la ele, au fost extrem de cuminți și de liniștite.

Îți moștenește vreuna din fete talentul?

-Le place muzica, dar nu atât de mult încât să facă din asta o carieră. Sophia a și cântat pe un cântec pentru copii, dar cred că este mai atrasă de actorie decât de muzică. Emma dansează superb, este distracția familiei. La amândouă însă, în momentul acesta, școala este pe primul loc.

Manuel Riva, dezvăluiri exclusive despre soția lui

Îți mai aduci aminte când ai cunoscut-o pe Ella? Care din voi a facut primul pas?

-Am cunoscut-o pe 20 Decembrie 2009 (spun data aici în caz că vede și ea interviul și punctez la impresie artistică), într-un club. Eu am făcut pasul, am vrut să mergem la muzeu, dar era închis, așa că am ajuns într-o benzinarie, unde am băut lapte cald (râde, n red.). Evident, versiunea ei este una mult mai palpitantă și plină de romantism.

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente intr-o familie? Cine cedează primul?

-De cele mai multe ori cedez eu, dar aici este meritul Ellei. Ea m-a învățat să nu las ziua respectivă să se încheie fără sa ne împăcăm. Spre norocul nostru, nu am avut conflicte majore.

“Mi-a arătat cât suntem de neputincioși”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment a fost pierderea tatălui meu, a fost un moment care mi-a arătat cât suntem de neputincioși uneori. Familia și prietenii m-au ajutat atunci foarte mult, chiar și fetele mici s-au comportat extrem de matur și au fost ca un pansament.

Îți place să gătești?

– care mă relaxează foarte tare. Îmi ies bine burgerii, steak-urile, pestele, dar încerc sa fac preparate mai sofisticate de atat, cu rezultate decente.

Manuel Riva își recunoaște cel mai mare defect

Care crezi că este principalul tău defect?

-Am multe defecte, cel care însă mă încurcă cel mai tare în ceea ce fac este perfecționismul, obsesia asta pentru detalii. Aș fi realizat mai multe lucruri dacă nu mă blocam mai mereu în amănunte atât de mici încât uneori nici eu nu le aud sau văd.

“Sunt mult mai puțin talentat decât mulți dintre colegii mei”

A existat vreun moment în viața ta cand celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu cred ca sunt celebru și asta mă ține cu picioarele pe pamant. Am realizat devreme faptul ca sunt mai puțin talentat decât mulți dintre colegii mei și am știut că trebuie să compensez asta prin multă muncă. Așa că mereu am fost cel care pune umărul la greu, cel care vine primul și pleacă ultimul din studio. Asta mi-a adus multe realizari.