Marcel Ciolacu așteaptă încheierea grevei profesorilor, pentru a se face rotativa: “Sunt pregătit să preiau guvernarea”

Președintele PSD a vorbit despre momentul când se face rotativa guvernamentală și a subliniat că nu există nicio modificare în ”protocolul coaliției”. Practic, PSD așteaptă ca greva din educație să se încheie, pentru a putea prelua în liniște guvernarea, deși lunile următoare se anunță a fi foarte complicate, mai ales iarna.

Marcel Ciolacu anunță când se face rotativa guvernamentală

”Nu avem altă decizie care să îl infirme. Presupun că fiecare dintre noi avem dreptul să şi vorbim, să şi negociem. În acest moment nu sunt discuţii despre modificarea protocolului”, a completat Ciolacu. ”În primul rând, să avem închisă greva profesorilor”, a precizat Ciolacu, cu referire la faptul că nu poate vorbi despre rotativă când situația e critică în societate. Întrebat dacă este pregătit să preia guvernarea dacă se va încheia joi greva profesorilor, liderul PSD a răspuns: “Sunt pregatit, dupa cum vedeti, sunt foarte activ”.

Rotativa trebuia deja să fie istorie, însă partidele de coaliție au amânat discuțiile după ce profesorii au declanșat generală. Momentan, Nicolae Ciucă și PNL le-au propus profesorilor o mărire cu 1000 de lei (brut), însă rămâne de văzut dacă aceștia vor accepta să încheie greva, cu promisiunea că salariile lor vor crește semnificativ odată cu Legea Salarizării.

“După întâlnirea de la Palatul Cotroceni am avut o întâlnire cu liderii de sindicat şi le mulţumesc că au dat curs acestei invitaţii. Le mulţumesc, de asemenea, pentru modul în care am putut să agreăm împreună o propunere de finalizare a conflictului de muncă din Educaţie. Am convenit ca, la nivelul Guvernului, să adoptăm într-o şedinţă de Guvern, mâine, pe 1 iunie, o ordonanţă de urgenţă prin care să asigurăm mărirea salariilor la nivelul personalului didactic şi didactic auxiliar cu 1.000 de lei brut pe lună, iar pentru personalul nedidactic cu 400 de lei brut pe lună“, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, în cadrul şedinţei de Guvern.

Practic, salariului unui profesor debutant la nivelul salariului mediu brut pe economie, așadar o creștere de la 2.500 de lei cât e acum la 4000 de lei. “Această creştere de 1.000 de lei va reprezenta, practic, un avans din creşterea cuvenită pe noua lege a salarizării, iar, începând de la 1 ianuarie 2024, această creştere să se realizeze etapizat în maxim trei ani de zile, cu o creştere anul viitor de 40% din suma rămasă ca diferenţă între grila actuală şi grila viitoare”, a declarat Ciucă.

Discuțiile cu sindicaliștii vor continua și în orele următoare, în speranța că situația va fi rezolvată rapid: “Ca atare, am convenit ca liderii de sindicat să meargă şi să discute cu cadrele didactice, cu membrii de sindicat, şi îmi exprim convingerea că vor da dovadă de înţelegere şi vor conveni că măsurile pe care le-am discutat astăzi sunt cele care pot să readucă personalul didactic la catedră şi elevii în bănci, să finalizeze anul de învăţământ. Iar, în seara aceasta la ora 19.00 vom avea o nouă întâlnire. Cert este că mâine vom avea o şedinţă de Guvern excepţională în care vom aproba această ordonanţă de urgenţă”, a completat Ciucă.

PSD va ajunge să ofere premierul României, pe Marcel Ciolacu, într-un moment nu tocmai ideal, pentru că și Sănătatea, Justiția, angajații MAI sau cei ai CFR Călători se pregătesc de grevă, sau cel puțin amenință că vor face proteste. Mai mult, iarna va prinde PSD drept partidul care dă premierul, astfel că românii vor decide pe cine votează în 2024 în funcție de cum vor trece și peste această iarnă.

Între timp, Marcel Ciolacu a anunțat că e convins că sindicaliștii vor accepta noua propunere a Guvernului: ”Am convingerea că am ajuns, împreună cu liderii sindicali din Educație, la o soluție care oferă toate premisele ca profesorii să se întoarcă la ore, iar anul școlar să se termine în condiții normale.

Majorarea cu 1000 de lei a salariilor pentru profesori , respectiv 400 de lei pentru personalul auxiliar, pe care am convenit-o astăzi este un pas semnificativ dintr-un proces mai larg, care va fi întărit prin noua lege a salarizării unitare. Eate clar acum că obiectivul nostru este unul comun: ca în noua grila de salarizare, salariul profesorului debutan să se raporteze la salariul mediu brut din economie și să însemne punctul de referință al grilei de salarizare din educație.

Consider că cerința dascălilor, ca salariile din educație să reprezinte o expresie mult mai echitabilă a respectului social cuvenit acestei profesii, a fost îndreptățiță. Și voi continua să cred că, atunci când apare o criză socială, rolul liderilor politici este să țină cont de prioritățile societății, nu de negocieri politice”.