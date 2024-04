Marcel Ciolacu, despre puterea României ca membru OCDE. „Am depăși Polonia, după Ungaria”

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, miercuri, importanța aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Statutul de membru al OCDE reprezintă al treilea obiectiv strategic al României, după aderarea la NATO și la UE, preciza anterior Ciolacu.

Ciolacu: „Avem reformele pentru aderarea la OCDE”

Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că statutul de membru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ar aduce României „un plus de aproape șapte puncte procentuale directe în PIB-ul României”.

Marcel Ciolacu a precizat că există reforme pentru aderarea României la această organizație, cu 38 de țări, care evaluează politici publice destinate în special creșterii economice ale statelor membre.

„În primul rând, trebuie să creezi cadrul legislativ ca să faci o reformă. Avem reformele prinse în PNRR și avem reformele pentru aderarea la OCDE. Ați văzut că a venit secretarul general OECD, unul dintre cei mai importanți oameni de pe planetă pentru că OECD înglobează toate țările dezvoltate din lume, a anunțat șansele clare ale României ca în anul 2026 să adere la OECD”, a declarat premierul pentru DCNews.

Am depăși și Polonia, după Ungaria

Cu cele șapte puncte în plus la PIB de care ar beneficia România ca stat membru al OCDE ar însemna că, după calculele făcute, țara noastră ar depăși Polonia, Ungaria fiind deja depășită, în 2023, a spus Marcel Ciolacu.

„E o mare diferență între aderarea Schengen și aderarea la OECD. O aderare la OECD ar aduce un plus de aproape șapte puncte procentuale directe în PIB-ul României, ceea ce automat, din calculele făcute în acest moment, am depăși și Polonia, după ce în 2023 am depășit Ungaria”, a declarat premierul.

„Trebuie și o reformă administrativă, fără doar și poate. Nu făcut un paușal, în funcție de câți locuitori sunt; făcute strategic și așezate pe listă. S-a pierdut acel timp când trebuiau făcute, când a făcut Polonia, de exemplu, a fost pierdut, fiindcă în loc să ai 10 mii de proiecte pe fonduri europene mergeai cu 4-5 proiecte integrate, pe regiuni”, a adăugat liderul social-democrat.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu sediul la Paris, este o organizație internațională de cercetare economică al cărei scop este „de a promova politici publice care să favorizeze prosperitatea, egalitatea de șanse și bunăstarea pentru toți”. Statisticile reprezintă principalul său instrument analitic. Acestea îi permit să furnizeze date, analize și sfaturi privind politicile publice, economia și dezvoltarea pentru liderii statelor sale membre.

OCDE, al treilea mare obiectiv strategic al României

Luna trecută, Marcel Ciolacu declara că obținerea statutului de membru al OCDE este „cel mai important obiectiv strategic” al României, după integrarea în și în .

„Obţinerea statutului de membru al OCDE rămâne cel mai important obiectiv strategic al României, după aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană, asumat de întreaga clasă politică. Guvernul României este deplin angajat să facă progrese atât în ceea ce priveşte dimensiunea ce implică reforme, modernizare, dezvoltare, cât şi printr-un dialog susţinut cu Organizaţia şi cu statele membre”, spunea premierul.

România se află la ora actuală într-un proces de evaluare de către 26 de comitete sectoriale ale OCDE. Recent, Marcel Ciolacu spunea că aderarea României la OCDE este prevăzută pentru 2026.