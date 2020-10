Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, fotografiați la restaurant nerespectând normele de distanțare. Foto

Președintele PSD Marcel Ciolacu și fostul premier Mihai Tudose au fost fotografiați într-un restaurant stând la masă împreună cu alte nouă persoane încălcând astfel regulile de distanțare. Imaginile cu cei doi au fost difuzate sâmbătă seara de Realitatea Plus, transmite News.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Persoana care a realizat fotografia a sunat și la 112, apel în urma căruia la fața locului a venit și poliția care însă nu constatat nereguli.

Imaginea a fost surprinsă la restaurantul pensiunii „Țara Luanei” din Sărata-Monteoru (județul Buzău), cu 11 persoane înghesuite la aceeași masă, fără respectarea regulilor de distanțare care trebuie respectate în interiorul unui restaurant.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Romașcanu îi ia apărarea lui Ciolacu: „Am stat la trei mese”

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a precizat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că a fost și el prezent la acel eveniment, dar a susținut că nu poate fi vorba de încălcarea regulilor de protecție. Romașcanu susține că cele 11 persoane erau, de fapt, împărțite în trei grupuri așezate la trei mese diferite. Fotografia ar fi fost realizată în scurtul interval de timp în care cei 11 participanți s-au adunat laolaltă.

„Noi ne-am întâlnit… Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am aşezat toţi la o masă. (…) Lucrurile nu au fost aşa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele…”, a declarat Romaşcanu, sâmbătă seara, la Realitatea Plus.

ADVERTISEMENT

El a explicat că situaţia a fost verificată şi de către polițiștii sosiți la restaurant, care nu a constatat o neregulă, pentru că, dacă ar fi fost, ar fi fost aplicată o sancţiune. „Furnizorul acestei fotografii… a sunat la 112. (…) A venit un echipaj de poliţie. (…) Atât timp cât a fost echipajul… Au venit, s-au lămurit. (…) Deci, dacă era de sancţionat, ar fi fost sancţiune”, a afirmat Lucian Romaşcanu.

Pe de altă parte, senatorul a spus că regretă incidentul și a îndemnat populația să respecte regulile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

ADVERTISEMENT