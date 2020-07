Marcel Pavel, dezvăluiri despre pacientul zero de la Te cunosc de undeva! Care este starea actriței Adriana Trandafir

Marcel Pavel și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în cele două săptămâni în care a fost infectat cu noul tip de coronavirus. Îndrăgitul artist s-a luptat pentru viața sa cât timp a fost internat la Matei Balș și spune că încă este nevoit să facă anumite injecții.

Hulit și acuzat că știa că are COVID-19, dar a continuat să meargă la filmările pentru emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, interpretul melodiei „Frumoasa mea” a declarat că nu el a fost pacientul zero, ci o altă colegă despre care nu dorește să dea prea multe amănunte.

Concurentul a dat de înțeles că Ozana Barabancea a fost cea care a adus virusul pe platoul de filmare, Marcel Pavel precizând că cea mai afectată de această boală este actrița Adriana Trandafir care este în continuare internată, după ce a contactat virusul acum o lună.

Cântărețul Marcel Pavel, despre COVID-19 și pacientul zero de la Antena 1

„Nu vreau să spun numele persoanei care ne-a infectat. Este colega noastră și vreau să o apăr pentru că și dânsa a suferit. Am luat boala de la o colegă, dar a căzut totul pe umerii mei. Dureri de cap groaznice şi de ochi, temperatura 37,5. Transpiram.

Se instalase această pneumonie dublă. Am făcut test COVID-19 și radiografie pulmonară. Medicii mi-au zis că nu-i de joacă”, a mărturisit solistul despre care s-a spus că a infectat mai multe vedete de la Antena 1, la „Sinteza zilei” de la Antena 3.

Marcel Pavel a vorbit și despre colega sa, actrița Adriana Trandafir, care se află în spital de circa patru săptămâni. Cel mai probabil starea acesteia nu este deloc bună având în vedere perioada lungă de când este internată. Cântărețul a declarat că el și actrița au fost cei mai grav afectați de acest virus.

„Eu și Adriana Trandafir am fost rău, eu cel mai rău, Adriana nu s-a externat nici acum, deși eu am fost foarte rău… 80 % saturație în sânge, mi-au pus masca de oxigen. Fac injecții și acum. 45 de injecții cu anticoagulant am făcut în spital, mai am 15.

Nu puteam sta în picioare, aveam amețeli, nu am mâncat 7 zile, nu puteam să respir, aveam senzația că mă sufoc. Am și acum o durere surdă la spate, simt un junghi în spate când respir adânc”, a completat Marcel Pavel, potrivit sursei menționate.

În afară de cunoscutul artist au mai fost infectați cu noul tip de coronavirus Andrei Ștefănescu și Alina Pușcaș care au fost declarați asimptomatici și au fost externați după doar câteva zile de stat în spital. De asemenea, și jurata „Te cunosc de undeva!”, Ozana Barabancea, a depășit perioada grea după ce a luat COVID-19.

