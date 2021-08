Marcel Pușcaș, încântat de ultimul transfer al lui FC U Craiova: „Este un jucător foarte interesant!”. Exclusiv

Francois Marquet (26 de ani) a fost transferat de FC U Craiova, liber de contract, de la KV Oostende.

Marcel Pușcaș, încântat de ultimul transfer al lui FC U Craiova

că FC U Craiova a fost atrasă de CV-ul lui Francois Marquet, care a evoluat pentru mai multe echipă din prima ligă belgiană.

În același timp, a anunțat că, în următoarea perioadă, FC U Craiova s-ar putea să mai perfecteze un transfer.

„Clubul Universitatea Craiova l-a remarcat din mai mulți jucători. Este compatibil cu ceea ce își dorește el și ceea ce ne dorim noi de la el.

Este un jucător foarte interesant, care are destule meciuri în prima ligă. Are 26 de ani și este CV-ul. Are calități de mijlocaș ofensiv, de inter dreapta, inter stânga, în spatele vârfului, are calități ofensive.

S-ar putea, în perioada următoare, să mai vedem un transfer, în funcție de novoi. Deocamdată, suntem cam doi pe post.

Să vedem dacă apare ceva interesant, mai bun decât ce avem. Deocamdată, suntem mulțumiți de transferuri. Urmează să ne omogenizăm”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Marcel Pușcaș susține că FC U Craiova are un început bun de campionat și regretă înfrângerea suferită contra celor de la FC Voluntari, 1-2, din etapa 3 a Ligii 1. Acesta susține că FC U Craiova ar fi putut să obțină măcar un egal în meciul cu ilfovenii.

„Avem un început destul de bun, păcat de meciul de la Voluntari. Se putea obținute mai mult din acel meci, cel puțin un punct.

Urmeză meciuri grele, fiecare meci e important. Ușor, ușor să vedem ce putem acumula”, a mai spus Marcel Pușcaș.

În prezent, FC U Craiova se află pe locul 7 din Liga 1, cu șapte puncte obținute după cinci meciuri jucate.