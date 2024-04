Marcel Răducanu îl vede pe Florinel Coman în Bundesliga. Cu o condiție: ”Are calități, dar trebuie să demonstreze la EURO 2024”

Fostul mare internațional Marcel Răducanu (69 de ani) a comentat pentru FANATIK posibilitatea ca Florinel Coman (25 de ani) să se transfere în vară la VfB Stuttgart sau la Borussia Mönchengladbach. Adrian Ilie a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA interesul celor două formații din Bundesliga pentru vedeta celor de la FCSB.

”Cobra” a anunțat că Stuttgart și Gladbach sunt dispuse să-i plătească FCSB acea clauză de reziliere de 5 milioane de euro pentru a-l achiziționa pe Florinel Coman. “Îl ducem în Germania și pe el. Sunt mai multe echipe interesate. Stuttgart, Gladbach… E foarte simplu, că are clauză de 5 milioane. Se plătește și gata.

Dar pentru el sper să plece înainte de Campionatul European. Eu zic că e mai bine să plece înainte, pentru că am senzația că nu va juca la Euro”,

Marcel Răducanu, fostul mijlocaș al Stelei și al Borussiei Dortmund, a precizat pentru FANATIK că prestațiile foarte bune reușite de Florinel Coman în campionatul intern trebuie confirmate și la EURO 2024, pentru a convinge cluburile din Bundesliga să-l transfere.

”În fotbal totul este posibil. M-aș bucura dacă s-ar rezolva transferul lui Florinel Coman, să mai ajungă un fotbalist român în Bundesliga. Ar fi minunat. Aici, în Germania, nu s-a scris deocamdată nimic.

Echipele din Germania așteaptă Campionatul European, să vadă ce se întâmplă acolo, ce jucători demonstrează. Atunci încep transferurile. Nu cred că reped să facă transferuri acum și să regrete după EURO 2024”, a declarat Marcel Răducanu.

Cel poreclit Samantha, pentru sclipirile sale magice pe care le avea pe teren, a adăugat: ”Florinel Coman e foare bun în campionatul României, un campionat slăbuț, modest. El trebuie să demonstreze însă la echipa națională, unde îl vede lumea de afară.

Eu nu prea l-am văzut la echipa națională. Are calități, dar trebuie să demonstreză la EURO 2024 că are și valoare internațională, nu doar în campionatul intern.

Dacă Florinel Coman joacă super și demonstrează la turneul final din Germania atunci sigur va avea oferte de la mai multe echipe din Bundesliga, nu doar de la Stuttgart și Gladbach. EURO 2024 va fi un moment important pentru toți jucătorii români care vor să prindă contracte în campionate puternice”.

Marcel Răducanu îl vede pe Florinel Coman mai degrabă la Borussia Mönchengladbach decât la VfB Stuttgart:

”Stuttgart merge bine, a câștigat și la Dortmund, este pe locul 3, are echipă bună, fotbaliști valoroși. Eu cred că Florinel Coman ar putea să facă față la Gladbach, dar nu știu dacă va fi titular de la început.

Și cei de acolo caută jucători, pentru că nu merg lucrurile așa cum trebuie. Este o echipă cu tradiție, vor să se claseze ceva mai sus în clasament. Nu stau prea bine și mă îngrijorează că s-ar putea să joace la retrogradare”.

Florinel Coman are calități foarte, foarte bune. Are viteză, tupeu fotbalistic, dă bine la poartă cu ambele picioare, Are clar viziune. E un jucător talentat, foarte important și interesant. Cred că Bundesliga i se potrivește lui Coman, dar ușor nu o să-i fie. Văd că și Sancho are probleme la Dortmund – Marcel Răducanu