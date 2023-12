Marcel Răducanu, reacție genială despre grupa la Euro 2024: “Dumnezeu e român de un an, nu mai e german”

Marcel Răducanu a reacționat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după ce naționala României și-a aflat adversarii din grupa de la Euro 2024. „Tricolorii” a și una dintre echipele Israel, Bosnia și Herțegovina, Ucraina și Islanda.

Marcel Răducanu, reacție genială despre grupa la Euro 2024: “Dumnezeu e român de un an, ne-a cam ajutat”

Marcel Răducanu este de părere că și chiar să meargă în fazele eliminatorii. Condiția impusă de fostul fotbalist este ca „tricolorii” să își ridice nivelul de joc. În altă ordine de idei, Marcel Răducanu a precizat că naționala lui Edi Iordănescu a avut noroc la tragerea la sorți.

„Este o grupă interesantă, de unde ar trebui să scoatem niște rezultate bune și să mergem mai departe. Sigur că trebuie să progresăm, să facem altceva decât ce am făcut în preliminarii.

Acum trebuie să arătăm că avem valoare și că suntem acolo unde vin cele mai tari puternice echipe din Europa. Dumnezeu e de partea noastră. Dumnezeu e român, înainte era german. De un an de zile e român. Ne-a cam ajutat în ultimul timp.

Dacă am juca la fel cum am jucat ultimele două meciuri vom putea face puncte. Avem șanse să ieșim din grupe dacă jucăm cum am jucat cu Israel și Elveția”, a declarat Marcel Răducanu, la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Răducanu merge la meciul Belgia – România de la Euro 2024: „E aproape de mine”

Stabilit în Germania, Marcel Răducanu a dezvăluit că va merge la meciul Belgia – România, care va avea loc pe 22 iunie, de la ora 22:00. Fostul mijlocaș ofensiv a precizat că stadionul din Koln, care va găzdui partida, se află aproape de locuința sa.

„(n.r. mergeți la meciuri) La Koln sigur mă duc pentru că e aproape de mine. Sunt 80 de km. O să dau o fugă până acolo. Trebuie să mă interesez dinainte la ce hotel stă echipa.

Vreau să dau pe la ei, pe la hotel, să stăm de vorbă puțin. Restul e cam departe, Munchen e departe de mine. La Koln o să fiu sigur (n.r. România – Belgia)”, a mai spus Marcel Răducanu.

Cine este ultimul adversar al României la Euro 2024? „Nu mai contează”

România va afla numele ultimului adversar din grupă abia în martie anul viitor când sunt programate meciurile de la baraj. Pe lângă Slovacia și Belgia, „tricolorii” vor da piept cu una dintre Israel, Bosnia și Herțegovina, Ucraina și Islanda.

„Pentru noi ar fi cel mai bine să vină Islanda, dar putem să cădem și cu Ucraina, o echipă puternică. Nu mai contează, dacă suntem acolo trebuie să jucăm fotbal, să dovedim că am meritat să ajungem acolo”, a continuat Marcel Răducanu.

„Nemții nu mai sunt favoriți ca înainte”

Germania, cap de serie la tragerea la sorți, a fost repartizată în Grupa A alături de Ungaria, Scoția și Elveția. Marcel Răducanu nu anticipează un parcurs prea lung pentru nemți, deși joacă acasă.

„Interesant, dar cred că nemții nu mai sunt favoriți cum erau înainte, chiar dacă joacă acasă. O să aibă probleme dacă nu se întâmplă ceva și la ei. În ultimele meciuri n-au arătat nimic, debandadă, nu știu ce se întâmplă acolo. Au atâta potențial, dar au probleme. Au de unde să ia, dar ceva este în neregulă.

Elveția a fost îngâmfată în grupa de preliminarii. Ei au crezut că o să câștige toate cele 10 meciuri, dar nu e chiar așa. Și acolo sunt probleme. Eu zic că o să se califice mai departe (n.r. Germania), dar pe urmă vin echipele mai puternice și o să fie puțin deranj.

Francezii sunt favoriți. Francezii au trei echipe care să câștige Euro 2024. Uitați-vă ce jucătorii au și pe unde joacă, ce valoare au. Franța ar putea câștiga relaxat Euro 2024. Îți vine rău când vezi ce jucători are pe bancă. Următoarea este Anglia, cam atât. Am trăit în fotbal de toate. Cine credea că o să iasă Grecia campioană europeană. Se poate întâmpla orice”, a încheiat Marcel Răducanu.

