Marcel Răducanu, pe stadion la U Craiova – Hermannstadt: „Nivel de Liga 3 din Germania”

Laurențiu Reghecampf a revenit pe „Ion Oblemenco”, iar tehnicianul a reușit să câștigele cele trei puncte din confruntarea cu FC Hermannstadt. Marcel Răducanu s-a arătat dezamăgit de evoluția „alb-albaștrilor”, dar a rămas impresionat de Alex Mitriță.

Marcel Răducanu, despre Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0: „Un meci modest pentru mine, sunt învățat cu altceva”

, scor 1-0, iar Marcel Răducanu a fost spectatorul surpriză de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta era la Râmnicu Vâlcea într-un cantonament cu grupele de juniori de la Borussia Dortmund și nu a ezitat să ajungă în Bănie

Fostul internațional a văzut confruntarea dintre și FC Hermannstadt lângă membrii Craiovei Maxima. Marcel Răducanu a mărturisit că un singur jucător s-a făcut observat, fiind vorba despre Alexandru Mitriță.

„Cred că am văzut un meci modest pentru mine, o victorie norocoasă și muncită. Până la urmă sunt importante cele trei puncte, dar sunt învățat cu altceva. Mitriță a făcut puțin diferența. Nu mi-a plăcut niciodată Ivan, spun adevărul.

Ne-am întâlnit la trei (n.r. cu Craiova Maxima) la hotelul lui Boldici, am luat masa împreună și am râs, ne-am adus amintite de amintiri frumoase de la națională sau meciurile contra lor. Am fost invitat și le mulțumesc că m-au invitat la meciul ăsta și mâine plec la Timișoara, am un cantonament acolo”, a spus Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu: „Nivel de Liga 3 din Germania și acolo se joacă mai repede”

Marcel Răducanu este dezamăgit de prestația celor două tabere pe arena din Bănie și mărturisește că nivelul a fost unul destul de slab, comparativ cu Liga 3 din Germania. Acesta a dezvăluit că formațiilor din SuperLiga le lipsește dinamica.

Fostul internațional nu le dă nicio șansă fotbaliștilor din SuperLiga să ajungă în primele două eșaloane din fotbalul german. Acesta a mărturisit că declinul fotbalului românesc putea să fie evitat dacă deciziile din trecut erau altele.

„Am povestit mult, sunt amintiri frumoase și cu astea rămânem. Multe lucruri îi lipsesc fotbalului românesc, ce am văzut astăzi este un nivel de Liga 3 din Germania și acolo se joacă mai repede, nu am văzut dinamică și multe lucruri. Și nu a fost un adversar atât de puternic, norocos pentru că la sfârșit dacă dădea cu capul se termina 1-1.

Nicio șansă (n.r. ca jucătorii din fotbalul românesc să ajungă în Bundesliga), nici în Liga 2. Este fabrică de fotbaliști, este Germania! Nu s-au întâmplat lucrurile care trebuiau să se întâmple acum 30 de ani la structură, antrenori. Nici în Germania nu mai sunt maidane, dar este altceva”, a declarat fostul internațional.

