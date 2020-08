Marcel Vela, reacție după scandalul clanurilor. Mesaj pentru interlopi. Video

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, a susținut o declarația de presă alături de șeful Poliției Române, pe fondul înmulțirii cazurilor de confruntări între clanuri în plină stradă.

Șeful MAI a transmis că guvernul din care face parte are ”toleranță zero” față de criminalitate și fărădelege.

De asemenea, Vela a ținut să transmită tuturor interlopilor un mesaj clar, acela că autoritățile sunt pe poziție și le urmăresc fiecare mișcare.

Marcel Vela, prima reacție pe tema clanurilor și un mesaj pentru interlopi

Marcel Vela a afirmat vineri, la sediul MAI, că în ultima perioadă forțele ministerului au continuat lupta împotriva combaterii criminalității.

În conferința de presă susținută, Ministrul de Interne a mai spus că acțiunile polițiștilor și structurilor abilitate vor continua în următoarea perioadă. ”Suntem cu ochii pe voi”, a transmis Vela la finalul conferinței.

Declarațiile lui Vela și ale angajaților din MAI vin în contextul în care în Capitală sunt tensiuni după moartea interlopului Emi Pian.

”Vreau să vă spun că încă de la începutul mandatului am susținut că am toleranță zero față de încălcarea legii, cu atât mai mult dacă există un angajat al nostru care nu a înțeles până acum de ce parte a baricadei se află.

Vă asigur încă o dată că orice cetățean care va încălca legea, va suporta rigorile ei, iar cetățenii cinstiți vor fi protejați de cei în măsură să o facă.

Avem planuri comune de acțiune cu alte instituții, în strategii țintite de grupurile infracționale. Cetățenii onești ai acestei țări nu trebuie să se teamă. Suntem o țară sigură în ceea ce privește ordinea publică.

Autoritățile statului cu atribuții în gestionarea siguranței cetățeanului trebuie să aibă maturitatea, înțelepciunea și profesionalismul pentru ca toți cetățenii acestei țări să se simtă în siguranță.

Ne dorim cu toții o țară normală în care să ne creștem copiii în siguranță, în care să nu ne fie frica să ieșim pe stradă și sunt convinsă că împreună vim reuși să avem o Românie sigură și așa să o predăm generațiilor viitoare”, a declarat Marcel Vela, în cadrul conferinței de presă.