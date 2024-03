Marcela Fota renunță la muzică? Cântăreața de folclor a făcut o schimbare importantă

Marcela Fota a început un nou capitol. Interpreta de folclor în vârstă de 45 de ani a făcut o schimbare importantă în viața profesională. Renunță la cariera de artist de muzică populară?

Ce schimbare a făcut Marcela Fota

Marcela Fota este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de folclor din România. Melodiile sale sunt ascultate de mulțimi de români, drept urmare, interpreta a reușit să-ți atingă țelul. Însă, pe lângă a fi artist, s-a mai gândit la ceva în plus.

Solista s-a gândit să se lanseze în afaceri. Mai exact, și-a deschis o firmă de construcții și este pregătită să meargă pe șantier și să se implice în lucrările care i se vor ivi. Nu își va pune cizme de cauciuc în picioare, dar cu toc în mod cert.

Marcela Fota se lansează în afaceri cu imobiliare

Marcela Fota spune că niciodată nu s-a dat în lături de la muncă, drept urmare nu i se pare nimic dificil pe acest pământ. Dimpotrivă, realizează totul cu plăcere și cu devotament, conștientizând că doar așa va reuși să-și îndeplinească obiectivele.

”Mie nu îmi este greu să fac nimic pe acest pământ. Îmi place absolut tot ce am de făcut, îmi place să conduc, îmi place să cânt, îmi place să muncesc, mai nou am început și un business. Îmi este foarte drag să mă ocup și acolo. Îmi place să am activitate.

Singurul lucru pe care îl detest, în viața aceasta, este să stau și să nu am planuri. Noul meu business se ocupă cu construcții. Pe viitor nu știu ce se va întâmpla, dar momentan sunt în construcții, imobiliare. Merg personal pe șantier.

Nu îmi pun cizmele de cauciuc, eventual îmi pun o pereche de cizme cu toc. Am oameni foarte bine pregătiți, iar atunci când vin cu proiectul fiecare știe ce trebuie să facă”, a declarat Marcela Fota pentru

Marcela Fota este o artistă foarte apreciată din zona Olteniei și puțini știu că este soră cu Mariana Ionescu Căpitănescu. Marcela Fota a ieșit mai mult în evidență în lumea folclorului după ce soțul său a avut parte de o moarte tragică.

în timp ce stătea la coadă, la un ghișeu de taxe și impozite. După ce și-a pierdut soțul, interpreta a rămas singură cu un copil. La doi ani de la eveniment, și-a făcut o relație și a stârnit controverse prin aceasta, căci