Marea problemă a FCSB în play-off: ”Nu găsește drumul spre poartă când lipsește el”

Fostul fotbalist Nana Falemi a analizat ultimele prestații ale celor de la FCSB și a descoperit veriga lipsă din ofensiva roș-albaștrilor. Fostul internațional camerunez consideră că Florinel Coman, absent până la finalul sezonului, este fotbalistul indispensabil în atacul lui Toni Petrea.

Falemi a concluzionat că FCSB și Sepsi au jucat de la egal la egal, iar diferența a fost făcută de absențele numeroase ale roș-albaștrilor.

FCSB a pierdut, duminică seara, primul meci din faza play-off, scor 1-2 cu Sepsi. În ciuda eșecului, roș-albaștrii se mențin pe prima poziție a clasamentului, cealaltă candidată la titlu, CFR Cluj, pierzând la rândul ei, 1-2, acasă cu Universitatea Craiova.

FCSB are ritm, dar le lipsește jucătorul care face diferența

Nana Falemi a apreciat că meciul dintre FCSB și Sepsi a fost unul chiar atractiv, cu nerv și multă dorință de ambele părți, dar a evidențiat și lipsurile roș-albaștrilor.

”FCSB este recunoscută ca fiind una dintre echipele care imprimă un ritm foarte bun jocului. Ei reușesc, mai ales de când au venit Toni Petrea și Thomas Neubert, să facă un salt fizic și să își domine adversarii. Când întâlnesc un adversar care e la același nivel și mai ales când nici nu câștigă, au senzația că nu le-a ieșit nimic.

De fapt, în prima repriza s-a jucat de la egal la egal. Nu mă așteptam ca FCSB să domine și s-a văzut că atunci când Florinel Coman nu joaca, FCSB are probleme în a găsi drumul spre poarta adversă. In plus, Octavian Popescu nu trage suficient de mult la poarta și nici suficient de repede. Treaba asta a făcut ca FCSB să aibă puține ocazii în prima repriză”, a declarat Falemi, la Pro X.

Probleme mari de lot înaintea duelului cu U Craiova

Antrenorul Toni Petrea nu are liniște înaintea duelului de pe arena ”Ion Oblemenco”, cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii continuă să aibă numeroase absențe.

Cele mai importante sunt cele ale lui Florinel Coman, care nu va mai juca în acest sezon, și a lui Darius Olaru, accidentat în meciul cu Sepsi, de la Sfântu Gheorghe, din ultima etapă a sezonului regulat.

Pe lista jucătorilor indisponibili a intrat și Ionuț Panțîru, pe care finanțatorul Gigi Becali l-a impus în primul 11 al echipei sale. Fotbalistul s-a accidentat, duminică, în minutul 20 al meciului cu Sepsi după o intervenție agresivă a propriului coechipier, Adrian Șut, care încerca să-l deposedeze de balon pe Golofca.

