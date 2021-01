Maria Cârneci, intervenție estetică la un an de la moartea soțului. Ce schimbare și-a făcut

Pentru că își dorește să arate impecabil și să dea uitării toate necazurile în momentul în care va reveni pe scenă, Maria Cârneci și-a luat inima în dinți și a apelat la medicul estetician. Totul se datorează Irinei Loghin, care nu s-a lăsat până nu și-a convins prietena și colega de breaslă să treacă peste toate temerile.

„Mi-am dorit să revin în fața publicului cu decență, nu așa lipsită de vlagă, cu riduri, după atâtea luni de plâns. Durerea e în suflet și nu va pleca niciodată, dar de pe chip chiar mi-am dorit să o șterg”, a dezvăluit îndrăgita interpretă de muzică populară.

Chiar dacă a trecut deja un an de când partenerul de viață a fost răpus de o boală necruțătoare, îi este să accepte că nu îl va mai putea revedea niciodată. Doar nepoatele mai reușesc să îi aducă un strop de alinare în aceste momente.

„Nu am nimic cu operațiile estetice, trăim în niște timpuri în care ele sunt la ordinea zilei. Irina Loghin a vrut să mă ducă să-mi tatuez buzele, sprâncenele.

Ea și-a făcut contur la buze. Am întrebat cum se realizează și când am văzut că sunt niște ace nu am mai vrut. Îmi este prea frică, dar acum parcă am mai pierdut din teamă.

Prietenul meu, medicul, are grijă să arăt bine la revenirea în fața admiratorilor mei. Înfățișarea de pe scenă este o dovadă de respect și iubire pentru public

Pierderea soțului după mai bine de 40 de ani de căsnicie i-a lăsat, însă, în suflet un gol care pe care nu-l va putea umple nimeni, niciodată. Cu toate astea, găsește puterea de a privi mereu înainte și așteaptă să revină pe scenă, în singurul loc în care poate uita de durere.

„Un an ca o piatră de moară pe sufletul meu. Parcă aștept să intre pe poartă, după atâția ani petrecuți împreună nu pot să mă gândesc că nu mai vine niciodată și nu-l mai văd.

O să încerc să trăiesc fără, dar e greu, pentru că am trăit împreună aproape 40 de ani. Un lucru de care sunt sigură e că viața mea nu va fi niciodată ca înainte. I-am făcut parastatul de un an.

El toată viața a fost director de hotel. Așa ne-am cunoscut, când eram cazată la hotel. Am avut niște socri foarte educați. Ne mai râcâiam, dar din lucruri mărunte, nu consistente și nu privitoare la viețile noastre”, a mai spus îndrăgita interpretă de muzică populară.