Maria Constantin, anunț trist după nuntă: “Nu mai sper la lucrul acesta”

Maria Constantin, anunț trist după nuntă. Ce a declarat artista după ce s-a măritat cu Robert Stoica.

Maria Constantin, anunț trist după nuntă. Ce a declarat vedeta

Maria Constantin trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale acum, după ce s-a măritat a treia oară. Vedeta are însă și o umbră la fericirea ei.

ADVERTISEMENT

Ea și Robert Stoica și-ar dori să aibă un copil, însă vedeta nu mai speră că va rămâne din nou însărcinată. Maria Constantin a spus că i-a fost greu să ducă sarcina la bun sfârșit și prima dată.

Ea a luat și multe tratamente atunci când l-a născut pe fiul ei, așa că nu știe dacă ar mai fi posibil din punct de vedere medical să mai facă un copil. Desigur, dacă va rămâne iar gravidă,

ADVERTISEMENT

„Da, ne dorim (n.red copii), dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta.

Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet”, a spus vedeta la Wownews.

ADVERTISEMENT

Maria Constantin, declarații despre un alt copil

Maria Constantin este fericită și fără să mai aibă un copil. Viața ei este împlinită de Copilul care are acum 14 ani locuiește cu tatăl lui.

Și Robert Stoica are un copil dintr-o relație anterioară, așa că cei doi se pot bucura de „minunile lor” fără să mai facă încă un copil.

„Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți.

ADVERTISEMENT

Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată.”, a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWnews.