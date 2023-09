Maria Constantin dezvăluie secretul familiei, fix de Sărbătoarea de Sfântă Maria

Maria Constantin, una din cele mai iubite Mării de pe plaiurile mioritice, nu își serbează onomastica azi, de Sfânta Maria, după cum a dezvăluit artista în exclusivitate pentru FANATIK.

Maria Constantin nu petrece de Sfânta Maria

a declarat că abia mai are timp să respire. Blondina are agenda extrem de încărcată cu evenimente. Anul ăsta, Maria va fi printre oameni, bucurând alte Mării de ziua lor, cu muzica ei. Cu această ocazie, vedeta recent așezată la casa ei, măritată pentru a doua oară, a dezvăluit unul din cele mai mari secrete ale familiei sale.

În timp ce toată lumea o cunoaște cu numele Maria Constantin, părinții ei i se adresează cu totul diferit. De când era mică, pe Maria o strigau altfel ai ei… Asta, cu toate că numele cu care o recunosc apropiații nu e trecut în actul de identitate.

Mai precis, pe Maria familia o strigă Mirela. Acesta e, de altfel, numele cu care artista s-a și lansat în industria folclorică. Apoi s-a prezentat publicului cu numele scris în buletin: Maria Constantin.

Weekend plin pentru cântăreață: „Sâmbătă am nuntă, duminică am nuntă”

„Sunt la spectacole de ziua mea, petrec prin muncă! Nu am când să mai fac vreun party. Sunt numai la evenimente. N-am cum să petrec. Prefer să mă refac după evenimente. Am spectacol la Urlați, apoi în alte localități și tot așa, sunt pe drumuri. Sâmbătă am nuntă, duminică am nuntă”, a declarat Maria Constantin, pentru FANATIK.

Cu privire la numele ei de sfântă, ne-a zis că îi place cum au botezat-o ai ei și că nu mai are vreun alt prenume. Cu toate astea, pentru părinți Maria rămâne a fi Mirela.

Pe Maria părinții o strigă Mirela

„Nu am alt nume în afară de Maria, cu toate că eu când m-am lansat m-am lansat cu numele Mirela Constantin, pentru că așa îmi spuneau părinții, dar în buletin scrie Maria. Ai mei tot așa îmi spun, Mirela, așa m-au strigat de când am fost mică”, ne-a mai spus Maria Constantin.

Maria ne-a mai spus că niciodată nu a făcut ceva special de onomastica ei și că în zona din care provine ea, Bălcești (județul Vâlcea), Măriile și Marinii erau sărbătoriți pe 15 august, când e . Chiar dacă se spune „La mulți ani” astăzi, 8 septembrie, în multe zone din țară cum este și cea din care se trage Maria oamenii petrec și se felicită în special pe 15 august.

„La noi în zonă Sfânta Maria se sărbătorea mai mult pe 15 august”

„La noi în zonă Sfânta Maria se sărbătorea mai mult pe 15 august, atunci se făceau urări de „La mulți ani”, dar acum se zice și pe 15 august și azi, pe 8 septembrie.

Țin minte când eram mică, la mine în zonă se sărbătorea pe 15 august, chiar dacă este Adormirea Maicii Domnului. Știu că e o sărbătoare destul de mare, importantă… Dar eu niciodată nu am făcut ceva special, ceva extraordinar”, a completat Maria Constantin.

Vedeta le face, pe final, o urare tuturor doamnelor și domnilor care își serbează ziua de nume: „Le doresc multă sănătate celor care au azi numele Maria, Marin, Mariana. Să fie fericiți, să aibă parte de tot ce își doresc și să îi ajute Dumnezeu în toate”.