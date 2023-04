Maria Constantin e superstițioasă. De ce nu o să cânte vedeta de la Survivor la propria nuntă

Maria Constantin își pregătește nunta în detaliu și, de data aceasta, a hotărât ca va ține cont de superstiții. Cântăreața nu vrea să mai cânte la eveniment, așa cum a procedat în trecut, căci a ajuns la concluzia că nu a fost de bine.

Maria Constantin e gata de nuntă! De data asta nu mai cântă la petrecerea ei

După ce s-a întors de la Survivor România, Maria Constantin nu a mai amânat. Împreună cu Robert Stoica, Faimoasa s-a apucat de pregătirile pentru nuntă. Vedetei i-au trebuit numai două săptămâni pentru a pune totul la punct.

Petrecerea va avea loc pe 4 august 2023, însă cununia civilă religioasă și cea civilă sunt programate cu o săptămână înainte, pentru a nu se aglomera cu toate activitățile. De la bun început,

Toți invitații vor purta alb și meniul include preparate italienești. Totodată, Maria Constantin vrea ca nunta sa să fie în aer liber, iar locația îi aparține lui Gabi Bădălău, iubitul Biancăi Drăgușanu, după cum a povestit ea în emisiunea

„În două săptămâni am cam stabilit tot. Pe 4 august e nunta, într-o vineri. Am ales o locație foarte frumoasă. Este locația lui Gabi Bădălău, la Bolintin Vale. Este în aer liber.

Oricum este și restaurantul care arată senzațional și atunci avem și în cazul nu o să ne iasă cărțile și nu o să fie soarele ăla”, a spus vedeta la Pro TV.

Totodată, de pentru nunta ei nu beneficiază decât 250 de persoane: „Nu vrem să fie o nuntă la care stai la intrare și saluți pe toată lumea cel puțin două ore. Am zis să fie o petrecere cu cei mai apropiați”.

De ce nu mai cântă Maria Constantin la nunta sa

Maria Constantin a mai fost căsătorită de două ori și a învățat din greșelile din trecut. Prin urmare, a acordat mai multă atenție alegerii rochiei: „Deja, când treci prin două căsnicii eșuate, nu te mai gândești așa. Tocmai de asta, am o rochie albă, dar am zis să fie ceva mai simplu.

Este foarte ușoară, ceea ce înseamnă un lucru foarte mare pentru o mireasă. Mai ales că am trecut prin treaba asta. O rochie foarte grea poate să fie destul de incomodă”, a afirmat Maria Constantin.

De asemenea, de data aceasta, Maria Constantin o să țină cont de superstiții, la nunta cu Robert nu mai cântă: „Nu, nu! Am cântat la celelalte două nunți și se pare că, într-adevăr, nu a fost de bine. Nu că sunt superstițioasă, dar am zis că de data asta nu. Am atâția prieteni care o să vină și o să fie alături de mine, încât nu mai este nevoie să fiu eu”.