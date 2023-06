Maria Constantin întorcea banii cu lopata în adolescență. Cât lua pentru o nuntă: „Era o sumă mare”

Maria Constantin se bucură de succes în prezent, dar artista a început să facă bani de pe vremea când avea numai 16 ani. Mai mult, artista a dezvăluit că, adolescentă fiind, câștiga într-o săptămână mai mult decât salariul minim pe economie.

Maria Constantin, dezvăluiri fără perdea despre bani. Câștiga într-o săptămână sume nebănuite

Nu este de mirare că , căci artista nu prea s-a confruntat cu griji financiare. , cântăreața câștiga bani la care unii oameni nici nu visau.

Vedeta mergea la evenimente cu trupa tatălui său și, deși pe vremea aceea nunțile se întindeau pe mai multe zile, ceea ce era obositor, la final efortul nu rămânea nerăsplătit. Maria Constantin a mărturisit că acum 20 de ani, când a debutat, salariul minim era de 700 de pe lună, dar ea făcea mai mulți bani după o nuntă.

„La 16 ani mergeam cu tatăl meu la cântări. Aveam trupă împreună cu tatăl și fratele meu, și ei muzicieni fiind. Și atunci mergeam la evenimente. Era salariul minim pe economie în perioada respectivă, în jur de 700-800 lei, iar eu la o nuntă poate câștigam 1000 de lei.

Într-o săptămână. Adică să ne înțelegem era o sumă foarte mare. Zic pe o săptămână, nu pe o zi, că atunci erau nunți din acelea care țineau trei zile și trei nopți, la cort, și cântai până rămânea mireasa gravidă. Se cânta foarte mult. Cred că se mai cântă în unele zone”, a declarat Maria Constantin pentru

Artista nu a aruncat cu banii pe fereastră

Solista de muzică populară a susținut că marele său noroc au fost părinții. Aceștia au avut grijă să-i insufle încrederea în sine și, așa se face că la 3 ani participa la concursul Miss Grădiniță și începuse deja să cânte pe o scenă.

Maria Constantin a ajuns ca acum să facă bani din pasiunea sa și se bucură de acest lucru, chiar dacă vine la pachet cu anumite sacrificii și timp petrecut departe de familia. În plus, artista susține că nici nu este o fire cheltuitoare.

„Cu toate astea nu am fost o ființă cheltuitoare, n-am fost un copil din ăsta rebel care să-și cheltuie banii pe haine, pantofi și așa mai departe. Visul meu era să dau de permis, să-mi iau mașină. Aveam alte gânduri pe vremea aceea.

Și ulterior nici nu au mai trecut foarte mulți ani că m-am căsătorit. Am făcut un copil. Iar banii i-am investit în familie. Atunci mi s-au schimbat toate planurile și toate prioritățile. După care m-am despărțit. Iar am luat-o de la zero. Iar m-am căsătorit. Iar m-am despărțit și tot așa am luat-o de la zero”, a mai spus Maria Constantin conform sursei citate.