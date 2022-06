Maria Dinulescu, în juriul unei gale importante din America: “Este o experiență nouă”

Maria Dinulescu este invitată să facă parte din juriului pentru International Emmy Awards. Actrița trăiește acum în Dubai, dar și anul acesta participă la gala amintită, unde face parte din juriu de peste 10 ani de zile.

Maria Dinulescu, în juriu la International Emmy Awards

Înainte de eveniment, Maria Dinulescu și-a schimbat look-ul. Actrița din ”Păcatele Evei” și ”Vocea inimii” s-a tuns mai scurt decât era înainte. Spune că părul lung nu o definește și nu îi vine bine. ”Am avut și părul lung, dar nu cred că mi se potrivește”, a declarat, pentru FANATIK, Maria Dinulescu.

ADVERTISEMENT

Ca jurat pentru International Emmy Awards, Maria Dinulescu susține că trebuie să analizezi performanța actorului sau actriței din perspectiva fiecărei culturi. Spune că experiența ca jurat este unică de fiecare dată.

”Am fost invitată ca membru al juriului pentru Internațional Emmy Awards de peste 10 ani de zile! Am participat în foarte multe jurii internaționale, dar continuitatea pe care o am în jurizarea Internațional Emmy Awards mă bucură cel mai mult.

ADVERTISEMENT

Trebuie să analizezi performanța actorului sau actriței din perspectiva fiecărei culturi, și să încerci să apreciezi unicitatea fiecărui artist.

Este o experiență nouă în fiecare an. Îmi place să ofer încredere celor mai puțini perfecționați, dar curajoși în a-și exprima trăirile reale. Nu îmi plac cei care seamănă cu oricare alt actor bun. Îmi plac actorii puternici și organici”, a declarat actrița Maria Dinulescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gala are loc în noiembrie

Nominalizările vor fi anunțate în luna septembrie, dar Gala International Emmy Awards va avea loc în luna noiembrie în America. Actrița își dorește foarte mult să poată lua parte la acest eveniment de anvergură.

”Sper să ajung la gala de la New York, pentru a celebra cei 50 de ani de recunoaștere a valorilor internaționale”, a mai spus aceasta.

ADVERTISEMENT

S-a reinventat în pandemie

Maria Dinulescu s-a mutat în Dubai de mai bine de cinci luni de zile unde a găsit-o și În pandemie, actrița s-a reinventat, după ce a decis să își vindă casa. Ulterior s-a apucat de construit alta și a vândut-o și pe aceasta. Și-a dat seama că are veleități de antreprenor și s-a apucat de treabă.

ADVERTISEMENT

”Înjuram și vopseam gardul – moment în care mi-am dat seama, că majoritatea celor care sunt închiși în apartamente ar fi bucuroși să aibă o grădină și să poată sta afară, ca să vopsească gardul. Am realizat atunci că era momentul oportun de a vinde casa pe care o aveam.

Într-o săptămână am vândut-o și am început construcția unei case care mă reprezenta și mai mult, după toate călătoriile făcute. După câteva luni am finalizat-o și nu îmi venea să cred, că, după 20 de ani petrecuți în actorie, am și capacitatea de a menageria o echipă de construcții, de a mă ocupa de achiziții și negocieri, design interior.

După finalizarea construcției, mai mult în glumă am pus-o la vânzare și în trei zile era dată. Am construit o nouă casă identică cu cea vândută și la finalizarea acesteia am realizat că am casa visurilor mele, dar ne aflam încă în pandemie”, a declarat, pentru FANATIK, Maria Dinulescu, în cadrul unui interviu amplu.

S-a angajat în domeniul imobiliar

Experiența construcției celor două vile pe perioada pandemiei i-a dat Mariei Dinulescu o mare încredere. Aceea că poate să lucreze în domeniul imobiliar. A fost o alegere bună pentru actrița, care are un palmares bogat în domeniul cinematografiei.

”A fost cea mai bună alegere. Am fost angajată imediat și deja am vânzări cu care mă mândresc”, susține aceasta.

Zilele trecute, în luxosul Dubai, actrița Maria Dinulescu a luat parte la un eveniment de lansare în domeniul imobiliar, Damac, cel mai mare dezolvator privat. ”Prețurile încep de la 180.000 euro pentru un studio – cu un plan de plată în 5 ani. Damac este cel mai mare dezvoltator privat”, susține Maria Dinulescu.