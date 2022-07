Maria Dragomiroiu a împlinit 67 de ani! Care este secretul părului ei bogat: “Eram cea mai potrivită din România să fac reclamă la șampon”

Maria Dragomiroiu are o familie frumoasă. Este căsătorită cu impresarul Bebe Mihu de 36 de ani, cu care are doi copii și patru nepoți, pe care îi consideră un adevărat balsam pentru ea. Celebra cântăreață de muzică populară este recunoscută pentru vocea pe care o are, dar și pentru podoaba capilară. De ani de zile are părul lung de peste un metru. La ceas aniversar, interpreta de muzică populară ne-a dezvăluit care sunt secretele părului ei bogat, pe care îl recunoști dintr-o mie. Cu toate acestea, celebra artistă mărturisește că nu i-a dat nimănui prin cap până acum să o solicite pentru a face reclamă la vreun produs pentru păr.

Maria Dragomiroiu a împlinit 67 de ani! Secretele părului ei de peste un metru

Artista spune că nu s-a gândit niciodată să-și asigure podoaba capilară și nu știe dacă în România ar fi posibil așa ceva.

”Să-mi asigur părul? De ce aș face asta? Astea sunt copilării. La ce îți folosește? Nu cred că în România este posibil așa ceva”, a declarat, pentru FANATIK, interpreta Maria Dragomiroiu.

Cântăreața recunoaște, totuși, că s-a așteptat, de-a lungul anilor, să fie solicitată de un brand cunoscut pentru a face reclamă unui produs pentru îngrijirea părului. Spre surprinderea ei, artista spune că niciun producător și nicio agenție de publicitate nu s-a gândit la acest lucru. A avut câteva colaborări, dar mici. În același timp, Maria Dragomiroiu este de părere că ar fi putut face reclamă inclusiv la pastă de dinți, pentru că are o dantură perfectă.

”Mă așteptam, normal, să fiu solicitată de un brand să fac reclamă la un produs pentru păr. Pentru că, oamenii, de la cel mai mic, la cel mai mare, îmi asociază numele meu de artist cu imaginea, cu părul meu lung. Am avut ceva colaborări, de-a lungul timpului, dar nu ceva serios.

Și am observat, în timp, diferite persoane care au câteva fire de păr în cap și apar în reclame. La mine ar fi fost ceva credibil. Nu e că-l umpli cu vânt la filmare. Putea să fie orice reclamă la ceva pentru păr, la vopsea de păr, chiar și la dinți. Pentru că eu nu am probleme cu dinții nu am avut niciodată. Nu am avut aceste oportunități, dar aș fi făcut treabă”, a declarat interpreta de muzică populară pentru FANATIK.

Care este rutina de îngrijire a părului Mariei Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu dezvăluie cum își îngrijește părul și, mai ales cum îl vopsește. Susține că o oprește lumea pe stradă și o întreabă cu ce se spală pe cap și ce face de are un păr așa frumos și lung de peste un metru.

”Mă întreabă lumea și acum, să le spun cum mă spăl pe cap, cu ce mă vopsesc, de ce e așa de frumos… Cred că eram cea mai potrivită persoană din România să fac reclamă la șampon, vopsea sau la pastă de dinți. Eu sunt deschisă, să mă solicite”, mai spun aceasta.

Întrebată dacă a intenționat vreodată să își vopsească podoaba capilară și în alte nuanțe, cum ar fi blond, interpreta crede că nu i-ar fi stat bine altă culoare, iar blond, nici atât nu i s-ar fi potrivit.

Cum își vopsește podoaba capilară Maria Dragomiroiu

”Nu, la blond nu m-am gândit niciodată. Nu cred că mi-ar fi stat bine. Eu mă spăl singură, îmi fac părul singură, acasă. Îl spăl cu șampon și îl storc într-un prosop. Nu rămâne nimic, niciun strop de apă. Mă vopsesc în cinci minute doar la rădăcină, cu o anumită vopsea, aceeași de 15 ani. Este ieftină și cantitativ, dublu.

Cumpăr mai multe deodată de la un en gross. Dacă mi-ar da o sumă… E și cea mai accesibilă la preț. Dă senzația de natural, un castaniu închis. În soare pare auriu-roșcat. Așa pur și simplu. Mi se potrivește, cum se potrivește și parfumul. Depinde de Ph-ul fiecăruia”, a mai declarat cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu, pentru FANATIK.

Ce face îndrăgita artistă cu părul pe care îl taie

Celebra interpretă de muzică populară, Maria Dragomiroiu susține că părul pe care îl taie nu îl aruncă niciodată la gunoi. Nu i se pare potrivit acest lucru, mai ales că podoaba capilară i-a adus atâta faimă și bucurie! Artista dezvăluie că taie cu foarfeca ghemotoacele de păr în aer liber și le aruncă în curtea casei sale de la țară.

”Îl strâng, nu îl arunc la gunoi. Și când merg acasă, îl tai pe iarbă. Am această plăcere, să îmi tai părul mărunt cu foarfeca și îl arunc în grădină. Niciodată nu arunc la gunoi părul care mi-a adus atâta faimă și bucurie”, a mărturisit Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu, despre cea mai frumoasă aniversare și cel mai greu moment

Maria Dragomiroiu dezvăluie că nu poate face un top al celor mai frumoase aniversări din viața ei, iar anul acesta își va petrece ziua de naștere în curtea casei sale.

”Fiecare zi de naștere are frumusețea ei. Nicio clipă nu seamănă cu alta. Fiecare are povestea ei. De obicei, de ziua mea petrec acasă cu cei dragi, cu familia și prietenii. Acum sper să nu plouă, să petrecem afară, în curte”, afirmă Maria Dragomiroiu.

În schimb, Maria Dragomiroiu spune că cel mai greu moment din viața ei a fost acela când și-a pierdut mama. Când a murit femeia care i-a dat viață, artista a declarat că a crezut să se termină lumea, că și-a pierdut echilibrul. Un rol important l-a avut atunci soțul ei, impresarul Bebe Mihu, care a susținut-o în acele clipe grele.

”Când a murit mama. A fost cel mai greu. Am crezut că se termină lumea. Mi-am pierdut echilibrul. Noroc că l-am avut pe Bebe lângă mine. Nu credeam că mai poate fi viață, fără mama mea. Am avut încercări enorme, dar și bucurii. Dacă îmi știu familia bine, mi-e bine și mie. Dacă e iubire și armonie… ai totul. Fiecare clipă de la Dumnezeu e frumoasă. Dacă ai liniște și pace, le ai pe toate. Nu-ți mai trebuie nimic”, a mărturisit celebra interpretă de muzică populară Maria Dragomiroiu.

Câți nepoți are Maria Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu a devenit bunică de patru ori de la cei doi copii ai săi, Ileana și Mircea. Nepoții artistei – Ilinca, Maria, Ana și Daniel – sunt un adevărat balsam pentru cântăreața de muzică populară. Solista și soțul ei sunt mai apropiați de cel mic, de Daniel, care are 8 ani. De ceva timp și el este nedespărțit de bunici și îi place să petreacă mult timp cu ”tataie”, pe stradă, cu copiii, la joacă.