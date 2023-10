Marian Huja, declarații emoționante după golul de la Craiova. „Cred în Dumnezeu. Am simțit pace!”

Formația lui Florin Pârvu s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 19 puncte în clasament. Duelul de pe terenul oltenilor a marcat un moment emoționant. Marian Huja a revenit cu gol pentru oaspeți după o lungă absență.

Marian Huja a revenit cu gol pentru Petrolul

“Când m-am accidentat eram într-un moment bun. Din cel mai urât moment din viața mea, acesta a fost cel mai frumos. La cât am stat și am muncit să revin pe teren, mai ales că sunt și fundaș, șansele să înscriu sunt mai mici.

Am simțit pace. M-a durut mult accidentarea, m-a afectat mental. Am fost într-un loc de tristețe, eram trist în fiecare zi. Eram într-un moment bun. A ieșit tot din mine în momentul acela. Cred în Dumnezeu, știu că acest gol nu am fost doar eu. Vorbesc cu Dumnezeu să mă ajute să-mi dea putere.

Nu mi-a fost frică pentru că mi se termină cariera. Operația la genunchi nu mai e periculoasă acum, recuperarea e mai importantă acum. Am avut încredere că asta trebuie să fac, că așa a fost să fie”, a declarat Marian Huja pentru FANATIK SUPERLIGA.

Huja a revenit pe teren după o ruptură a ligamentelor de la genunchiul stâng. Accidentarea s-a produs în luna ianuarie, într-un meci amical.

Marian Huja are 4 goluri pentru Petrolul

“Mereu mă gândeam că dacă nu mă accidentam, cum era viața. Mă întrebam în fiecare zi de ce mă accidentam. Am prins și eu, jucam bunicel, aveam consistență. Eram bine, eram fericit că jucam.

Din ghinionul meu, în primul meci de pregătire amical. Trebuia să joc doar 45 de minute, am fost întrebat dacă pot să joc 60, am zis că da. Îmi place să joc, mă simțeam bine. Iar în ultima fază înainte să fiu schimbat, am pus piciorul prost.

Am fost ușor împins și mi-am rupt ligamentul. În acel moment dispare tot, ești pierdut puțin. Te gândești că jucai bine și poate prindeai lotul național și dispare totul într-un moment. E dureros”, a completat Marian Huja.

