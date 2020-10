Marian Vanghelie a dezvăluit câți bani avea la Revoluție și ce avere a făcut în politică

Marian Vanghelie a dezvăluit marți seară ce avere avea înainte de Revoluție și câți bani a făcut din politică.

Fostul primar al Sectorului 5 a fost invitat la emisiunea Denisei Rifai, la Kanal D.

”Prima mea declarație de avere când am intrat primar, am depus-o din prima zi. Aveam bani mai mulți decât am scris în declarația de avere, de frică că Ion Iliescu s-ar fi supărat, să nu mă dea afară din partid,” a spus Vanghelie.

Marian Vanghelie: ”Eu fac bani și când dorm”

”Eu fac bani și când dorm. Oamenii muncesc pentru mine. Am oameni foarte mulți care au încredere în mine și fac bani când dorm. Pur și simplu, dacă eu într-o zi vreau să dorm până la ora 4, în timpul ală fac bani.” – a declarat Marian Vanghelie la Kanal D.

Acesta a fost întrebat în emisiune dacă a făcut bani din politică. Răspunsul a fost unul savuros, în stilul caracteristic fostului Primar din Sectorul 5.

”Nu am făcut bani din politică. Am făcut bani și pe perioadă când am fost în politică. (…) Eu când mi-am depus declarația de avere, am fost chemat de partid și mi s-a spus: Tu ești nebun? Tu spui că ai atâția bani?” – Marian Vanghelie.

”Un lider puternic este unul care are bani și care se gândește la oameni și știe să ia decizii pentru ei”, a adăugat acesta.

Ce avere avea înainte de Revoluție

”Aveam bani destui la Revoluție. Am fost și director comercial. (…) Am mărit producția de la 1000 de perechi de papuci la 10000, de la 500 de sacoșe la 1.000. (…) Dacă nu intram în politică eram printre cei mai bogați oameni din România.” – Marian Vanghelie.

Vanghelie a fost primar al sectorului 5 al municipiului București între 2000-2015. În 2015 a fost suspendat din funcție, din cauza arestului preventiv pe motive de corupție. Vanghelie a fost primar timp de 4 mandate.

„Am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut. Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, a declarat Marian Vanghelie înainte de alegerile din septembrie.

Acesta a candidat la Primăria Sectorului 5 la alegerile locale din 27 septembrie. A ieșit pe locul 4 în sectorul câștigat de Piedone.