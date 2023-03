Mariana Ionescu Căpitănescu, amintiri înfiorătoare de la Cerbul de Aur. Artista a pierdut o sarcină în timp ce era pe scenă

Mariana Ionescu Căpitănescu a muncit din greu pentru a-și face un nume în lumea muzicii populare din România. Acum se bucură de succes, însă artista a avut numeroase sacrificii de făcut, trecând prin momente cumplite chiar în timp ce se afla pe scenă.

Mariana Ionescu Căpitănescu, tragedie la Cerbul de Aur. A pierdut o sarcină în timp ce se afla pe scenă

Mariana Ionescu Căpitănescu este una dintre artistele de mare succes de la noi din țară, însă pentru a ajunge în acest punct a fost nevoie de numeroase sacrificii. În vârstă de 53 de ani,

Puțină lume știe, însă, că sora în anul 2004, când, aflată pe scenă la Cerbul de Aur, a pierdut o sarcină. Mariana Ionescu Căpitănescu pune evenimentul nefericit pe seama oboselii și a stresului acumulat.

De altfel, artista a dezvăluit că a fost unul dintre cele mai dureroase momente prin care a trecut în viața sa, plecând cât a putut de repede din Brașov în zona în care locuiește, însă până a ajuns la medic, a fost prea târziu.

„În 2004 s-a întâmplat acest lucru și a fost cauzat de faptul că am stat foarte mult pe scenă. Eram la Cerbul de Aur la Brașov și stând pe scenă nu m-am simțit bine. De acolo am plecat spre zona în care locuiesc și într-adevăr a doua zi am pierdut sarcina.

A fost cauzată, așa am zis eu, de faptul că am avut parte de mult stres, am stat mult pe scenă, dar și probabil pentru că era o sarcină care oricum ar fi făcut probleme dacă s-a întâmplat să fie așa.

Pentru mine a fost foarte dureros atunci. Mi s-a întâmplat de două ori, așa cred că se întâmplă când este efortul cumulat cu emoții”, a dezvăluit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru

Fiica Marianei Ionescu Căpitănescu s-a născut tot după un concert

Tot pe scenă, însă, au început și durerile nașterii pentru Mariana Ionescu Căpitănescu. Înainte să o nască pe fiica sa, Tara, artista susținuse un spectacol la Petroșani și de acolo a plecat direct la spital.

„Când am născut fetița, durerile au început încă de pe scenă. Înainte cu câteva ore am fost pe scenă. M-au luat foarte tare durerile, eram la un concert la Petroșani și a venit salvarea.

Eram în recital practic când a început și de acolo am mers cu ambulanța la Craiova, m-am oprit și la spital la Filiași, dar într-adevăr acolo s-a declanșat nașterea, la Petroșani fiind în recital în timpul concertului”, a povestit artista.