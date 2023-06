Anamaria Prodan, dezvăluiri despre discuțiile cu Reghe ca să îl dea pe Bebeto la internat, în SUA! Ce afacere a pus pe roate

Anamaria Prodan va avea o vară plină. Sexy impresara își deschide un cazinou mai ceva ca în Las Vegas. În exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan a vorbit despre cât a investit în noua afacere. Mai mult decât atât, vedeta ne-a povestit și cât de mândră este de fiul ei, care va studia în America. Iar Reghe, spune ea, o susține necondiționat.

Anamaria Prodan și Reghe, mândri de Bebeto: “Pentru un tată e o mândrie”

Vedeta nu-și mai încape în piele de fericire, după de fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf va studia în America. Și nu oriunde, ci la una dintre cele mai prestigioase academii de sport. Anamaria Prodan recunoaște că programul este strict, la fel și regulile. Dar atât ea, cât și Reghe, sunt tare mândri de fiul lor, care va studia pentru a ajunge pe culmile succesului.

“Laurențiu își dorește foarte mult binele copiilor, ca ei să aibă un viitor strălucit. Pentru un tată e o mândrie. Pentru ambii părinți, atât pentru un tată, cât și pentru o mamă este o mândrie că băiatul merge la una dintre cele mai prestigioase academii din lume. Fotbalul se dezvoltă foarte tare în America. Este foarte bine pentru el.

Americanii au o altă mentalitate. Dacă faci parte din echipa școlii de fotbal, spre exemplu, dar nu ai notele peste 9,50, nu mai faci parte din echipa școlii. La americani nu se merge pe premisa ‘bun la fotbal, dar prost la școală’. Acolo ești bun la școală și bun la fotbal.

Eu nu mă voi muta acolo. Bebeto va merge la boarding school așa cum au mers și fetele. La internat, practic. Acolo sunt niște reguli pe care nu ai voie să le încalci.

Acolo nu ieși niciodată fără aprobarea părinților. Este la internat. Învață perfect, face fotbal perfect, are o viață sănătoasă și un program sănătos. Alimentația de asemenea este foarte sănătoasă. Este cea mai mare academie de sport din lume”, a declarat în exclusivitate Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Anamaria Prodan își deschide cazinou: “Am investit mulți bani”

Pe plan familial lucrurile merg ca pe roate. Bebeto va merge la internat în America, iar Anamaria Prodan este tare încântată de reușitele fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. , vedeta este pornită să scrie istorie. Vrea să aducă o parte din Las Vegas în România, prin intermediul cazinoului pe care îl va deschide.

Anamaria a spus că acest cazinou este primul din lanțul pe care urmează să îl deschidă în țară. Cazinoul Anamariei Prodan este unul cu adevărat spectaculos. Are trupă de dans, cabaret, tot ce trebuie, iar vedeta este entuziasmată de noul ei proiect.

“Eu îmi deschid business-uri în toate domeniile, pentru că aici e vorba de creier. Dacă ai creier, poți să faci orice gen de business. Este o chestie foarte frumoasă, e un cazinou live. E cu crupieri, cu tot tacâmul. Eu vreau să aduc Vegas-ul în România la Athena Casino.

Sunt asociată cu trei parteneri din Turcia, care au business-uri foarte mari în lumea gambling-ului, ei dețin și multe cazinouri online. Acesta este primul cazinou din multe altele care urmează să se deschidă.

Eu sunt și imaginea cazinoului, sunt și asociat. Am investit destul de mulți bani, într-un cazinou fizic se investesc foarte mulți bani. Dar a ieșit ceva minunat, trebuie să recunosc”, a mai spus Anamaria Prodan.

Impresara recunoaște: “Reghe poate să vină la lansarea cazinoului, e bine-venit”

Anamaria Prodan a invitat mulți prieteni din lumea sportului și nu numai la inaugurarea cazinoului. Întrebată dacă își va face apariția și Laurențiu Reghecampf, vedeta a spus că el este plecat în Azerbaijan, dar este bine-venit oricând.

Iar legat de afacerea cu cazinoul, Anamaria Prodan a recunoscut că în trecut obișnuia să joace, dar mai mult pierdea. Așa că acum, , în calitate de patroană de cazinou de lux.

“Eu am invitat la lansare mai mulți prieteni, și din lumea sportului, și nu numai. Laurențiu nu poate să vină, este plecat în Azerbaijan. Dar este bine-venit, nu am niciun fel de problemă. Eu am jucat o viață la cazinou, acum nu mai joc. Am câștigat, am și pierdut. Am pierdut mai mult, sinceră să fiu.

Am planuri mari pentru vara asta. Acum, pe 9 iunie, îl deschid pe cel din Mamaia Nord. Vom face ceva grandios, cu show, cu vedete. După, începem să ne uităm după spații, apoi să le deschidem și pe celelalte două pe care le avem în plan.

Unul va fi în București, celălalt în Cluj iar altul în Brașov. Eu sunt super bine, muncesc mult, am proiecte”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru FANATIK.