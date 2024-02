Mariana Moculescu, noi acuzații pentru Horia Moculescu: “Am aflat ulterior și am rămas șocată”

În urmă cu câțiva ani, Mariana Moculescu și Horia Moculescu erau în centrul atenției din cauza certurilor dintre ei. Deși toată lumea a crezut că apele s-au liniștit, ei bine, realitatea este alta. Un nou scandal este pe cale să înceapă după ce Mariana a adus noi acuzații la adresa artistului.

Horia Moculescu și pasiunea sa înrăită pentru jocurile de noroc

În urmă cu două decenii, . Divorțul lor nu a fost deloc unul pașnic. Mariana a făcut tot posibilul să îl expună pe fostul ei partener în fața tuturor, subliniindu-i defectele.

Horia Moculescu a fost mereu o prezență discretă în lumea mondenă și a stat departe de scandaluri. Însă, odată cu separarea de Mariana, au ieșit la iveală anumite detalii pe care nu multă lume le știa despre cunoscutul artist.

În exclusivitate pentru , o persoană care a ales să rămână anonimă a vorbit despre viciile lui Horia Moculescu. Se pare că artistul și-a ascuns foarte bine plăcerile vinovate. Până acum.

Potrivit sursei care a discutat cu , Horia Moculescu a avut o perioadă în care a fost împătimitul cazinourilor. Artistul a pierdut foarte mulți bani, sume imense, despre care fosta lui soție știe.

Mariana Moculescu confirmă toate cele spuse despre fostul ei soț

Pe vremea când era căsătorit cu Mariana, Horia Moculescu avea patima jocurilor de noroc. Acesta nu se putea abține și juca sume imense la cazinouri. Una dintre cele mai mari pierderi ale sale a fost la cazinoul de la Casa Vernescu, despre care sursa anonimă și-a amintit în discuția respectivă.

Jocurile de noroc și sumele uriașe pierdute de Horia Moculescu nu au fost singurele lovituri pe care i le-a dat Marianei. Potrivit aceleiași surse, în 2000, pe vremea când a avut loc divorțul dintre ei, artistul a decis să fenteze legea.

În sala de judecată, Horia Moculescu s-a prezentat cu doi martori falși. Bătrânii au depus mărturie în favoarea artistului, după cum chiar el i-a învățat. Se pare că așa ar fi reușit să câștige procesul împotriva fostei sale soții.

În ciuda faptului că pentru unele persoane această poveste poate părea uimitoare, . Tot pentru , aceasta a recunoscut că evenimentele s-au întâmplat exact așa și că viața ei alături de artist nu a fost deloc una ușoară.

”Eu nu am ştiut pe moment că Horia Moculescu joacă şi pierde la cazinou sume mari de bani. Am aflat ulterior şi am rămas şocată! Ce să mai, eu am trăit cu dracul, nu multe femei au avut viaţa pe care am trăit-o eu”, a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate, pentru sursa menționată.