Marile actrițe ale României au murit la câteva zile distanță. Prietenia lor rămâne legendară: „Are vocația iubirii”

Stela Popescu și Cristina Stamate au fost două dintre cele mai mari actrițe ale României și, dincolo de scenă, au fost foarte bune prietene. S-au iubit atât de mult, încât destinul avea să le despartă la doar câteva zile distanță.

Stela Popescu și Cristina Stamate, prietenie dincolo de moarte

Stela Popescu și Cristina Stemate au strălucit nu doar pe scenă, dar au legat o strânsă prietenie și în spatele cortinei. Se poate spune că prietenia lor a fost mai puternică decât moartea, căci s-au stins din viață la doar câteva zile distanță.

Cu fiecare ocazie, amândouă vorbeau la superlativ una despre cealaltă, iar a doua zi după ce , Cristina Stamate și-a dat ultima suflare, în dimineața zilei de 27 noiembrie, la vârsta de 71 de ani.

În ultimii ani de viață, marcați de suferință, regretata Stela Popescu i-a fost alături. Tot ea a fost și cea care a semnat prefața cărții sale, „Femeia Hopa-Mitică“, în anul 2009.

i-a făcut atunci o declarație de dragoste emoționantă bunei sale prietene, pe care o descria ca având „vocaţia iubirii faţă de tot ce e frumos pe lume“.

„Te iubesc, Cristina!”

Stela Popescu spunea despre Cristina Stamate că nu a dezamăgit-o niciodată și avea numai cuvinte de laudă atât despre modul în care își făcea meseria, cu atât de multă dăruință, dar și pentru omul din spatele cortinei.

„Te iubesc, Cristina! Când citeşti aceste pagini, e greu să mai poţi adăuga şi tu un gram de umor. Dar, chiar dacă nu pot să vă încânt prin cuvinte de laudă spirituale, pe care le merită, sunt fericită că, încă o dată, Cristina nu m-a dezamăgit. Când o vezi pe scenă este sclipitoare, când îţi oferă o reţetă te acoperă de scântei amuzante, dincolo de biata mâncărică. Dar să şi scrie cu atât talent si umor despre ceea ce ne înconjoară, parcă nu-ti vine a crede. Ei, uite că, încă o dată, Cristina ne uimeşte. Şi câtă nevoie avem de ea!

Dumnezeu a creat-o într-o zi de duminică, încărcând-o de haruri şi pentru aceasta ar trebui să fie cel mai fericit om din lume. Dar n-o să vă vină să credeţi că nici măcar nu îndrăzneşte să se mândrească cu ele şi stă undeva departe, discretă, bucuroasă doar atunci când citeşte pe buzele dumneavoastră un zâmbet.

Are vocatia iubirii faţă de tot ce este frumos pe lume, iar pentru ceea ce se numeşte mizeria omenească are o privire ironică, dar înţelegătoare. Are vocaţia prieteniei, gata oricând să-ţi fie aproape, fără să aştepte vreo recompensă. Te iubesc, Cristina! Şi aş vrea să am bucuria de a-ţi citi gândurile aşternute pe hârtie mereu… mereu…“, sunt cuvintele cu care Stela Popescu o descria pe Cristina Stamate, notează .