Marile rivale CSA Steaua și FCSB se bat în a-l felicita pe legendarul Marius Lăcătuș. Cine a câștigat „războiul” like-urilor

, iar FCSB și CSA Steaua au continuat războiul pentru identitate și de ziua celui mai important jucător din istoria clubului „roș-albastru”.

Marius Lăcătuș, mărul discordiei în războiul dintre FCSB și Steaua

Marius Lăcătuș, „Fiara” din Ghencea, cel mai titrat jucător din istoria Stelei și cu siguranță cel mai iubit, a fost sărbătorit de ziua lui de naștere atât de FCSB, cât și de CSA Steaua București.

Deși, simbolul Stelei a spus clar și răspicat că echipa din Liga 2 este pentru el adevărata Steaua și a refuzat cadoul primit de la „Asociația Salvați Steaua”, fanii FCSB-ului nu îi poartă pică și i-au transmis avalanșe de felicitări, dar și mesaje acide.

Clubul lui Gigi Becali a postat un mesaj special pentru Marius Lăcătuș, fostul președinte și antrenor al echipei în trei rânduri: „FCSB îi urează La mulți ani și multă sănătate celui mai titrat jucător din istoria fotbalului românesc, Marius Lăcătuș, care a împlinit miercuri, 5 aprilie, vârsta de 59 de ani.

Clubul nostru îi dorește fostului președinte de onoare și de trei ori antrenor al echipei noastre în ultimii ani să aibă parte de cât mai multe succese în proiectele în care este implicat!”, a scris vicecampioana României pe pagina oficială de Facebook.

Suporterii FCSB au transmis însă și mesaje acide la adresa lui Marius Lăcătuș: „El ne face echipa în toate felurile la TV”

Postarea a primit în doar două ore peste 4.600 de aprecieri, 700 de comentarii și 80 de distribuiri: „Sunt curios să vedem câte aprecieri și comentarii se strâng la această postare și câte aprecieri și comentarii se strâng la postarea celor de la CSA, așa, ca să ne facem o idee despre cine e Steaua și cine îl apreciază mai mult pe Marius Lăcătuș”, a fost comentariul unui fan.

Alți suporteri au transmis mesaje mult mai acide: „A fost un mare jucător și a făcut performanță… în rest, noi îl felicităm, el ne face în toate felurile la TV… a luat bani de la echipă, acum se face că a uitat…

„Tot ce ne dorește el nouă, îi dorim înzecit. Cândva idol, acum doar un altul care ne-a trădat! Mulțumim! #FCSBeSTEAUA”, a fost un alt comentariu dur.

Steaua București, urare specială de ziua lui Marius Lăcătuș

Steaua București a fost prima care a făcut o urare pentru Marius Lăcătuș, iar FCSB a reacționat de asemenea pe pagina oficială de Facebook, la aproximativ două ore după postarea vicecampioanei României.

„’La Mulți Ani’, Marius Lăcătuș! Marius Lăcătuș, unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști din istoria Stelei, împlinește astăzi 59 de ani! De 10 ori campion al României cu formația din Ghencea, cu șase Cupe ale României și trei Supercupe în palmares, ‘Fiara’ a fost unul dintre cei doi marcatori din finala Cupei Campionilor Europeni, din noaptea magică de 7 mai 1986, de la Sevilla!





Idolul tribunelor roș-albastre, coșmarul apărărilor adverse, Lăcătuș este cel mai prolific marcator al Stelei în cupele europene cu 17 goluri marcate! Azi, de ziua sa, Clubul Steaua București îi mulțumește pentru tot ceea ce a făcut în tricoul roș-albastru, îi dorește multă sănătate și îi transmite un sincer ‘La Mulți Ani!’ #echipaSteauapegazon #aicieSteaua #spiritdeluptă #Steauasuntemnoi #7delegendă”, a fost mesajul emoționant, însoțit de un montaj video cu Marius Lăcătuș.

În acest război pentru legenda Stelei, postarea FCSB pare că s-a viralizat mai rapid și a strâns mult mai multe aprecieri decât cea a „militarilor”. Postarea aniversară dedicată lui Marius Lăcătuș de clubul Steaua a strâns doar 884 de aprecieri, 134 de comentarii și 60 de distribuiri.

Este important de menționat că pagina de Facebook a FCSB-ului este urmărită de peste 1,7 milioane de urmăritori, în timp ce Steaua București are doar 40.000 de aprecieri.

Marius Lăcătuș a refuzat cadoul de ziua sa de naștere primit de la fanii FCSB

Jurnalistul Gabi Safta a dezvăluit la gestul pe care Marius Lăcătuș l-a făcut la adresa suporterilor FCSB: „Mâine este ziua lui Marius Lăcătuș și Asociația ‘Salvați Steaua’ l-a contactat prin intermediul meu dacă acceptă un cadou, un gest de prețuire pentru ce înseamnă Marius Lăcătuș, indiferent că unii sunt cu FCSB, alții cu CSA Steaua.

Trist am fost când am auzit că Marius Lăcătuș refuză cadoul chiar dacă noi nu am reușit să facem public acest gest. A spus că nu vrea să audă Peluza Sud. Într-un fel să nu-i supere pe băietii din Peluza Sud și refuză cadoul de la Asociația ‘Salvați Steaua’”.

