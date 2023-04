Motivul uluitor pentru care Lăcătuș a refuzat de ziua sa cadoul de la fanii FCSB: „Să nu-i supere pe băieții din Peluza Sud”. Video exclusiv

Marius Lăcătuș este unul dintre jucătorii care au scris istorie în Ghencea, însă „Fiara” a intrat în dizgrația mai multor suporteri ai FCSB, deoarece se poziționează în sfera foștilor fotbaliști care susțin CSA Steaua, echipa din liga secundă, în „războiul” pentru identitate și palmares.

Marius Lăcătuș a refuzat de ziua sa de naștere cadoul de la fanii FCSB: „Nu vrea să audă Peluza Sud”

Marius Lăcătuș împlinește miercuri, 5 aprilie, vârsta de 59 de ani. , care luptă pentru interesele FCSB în disputa cu CSA Steaua, s-au gândit la fostul fotbalist emblematic al roș-albaștrilor și s-au pus de comun acord să-i facă un cadou.

Asociația „Salvați Steaua” a vrut prin Gabi Safta. Jurnalistul a dezvăluit că Marius Lăcătuș nu a acceptat cadoul din cauza faptului că fanii din Peluza Sud s-ar putea supăra. „Mâine este ziua lui Marius Lăcătuș și Asociația ‘Salvați Steaua’ l-a contactat prin intermediul meu dacă acceptă un cadou, un gest de prețuire pentru ce înseamnă Marius Lăcătuș, indiferent că unii sunt cu FCSB, alții cu CSA Steaua.

Trist am fost când am auzit că Marius Lăcătuș refuză cadoul chiar dacă noi nu am reușit să facem public acest gest. A spus că nu vrea să audă Peluza Sud. Într-un fel să nu-i supere pe băietii din Peluza Sud și refuză cadoul de la Asociația ‘Salvați Steaua’”, a dezvăluit Gabi Safta, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. – .

„Îi respectăm poziția chiar dacă nu suntem de acord cu ea”

Marius Lăcătuș a fost antrenorul Stelei în mai multe rânduri înainte ca echipa finanțată de Gigi Becali să intre în conflict cu CSA. Fosta glorie a roș-albaștrilor a ocupat funcția de director sportiv în perioada iulie 2017 – iunie 2018 la CSA Steaua și a devenit antrenorul „militarilor” timp de un an începând din 14 iunie 2018.

„Am hotărât că FCSB este Steaua și cu asta am spus tot. Într-adevăr este trist, este dureros să vezi că suntem împărțiți noi cei care îi aplaudam împreună pe Lăcătuș sau pe Bănel Nicoliță sau pe Vivi Răchită.

I-am oferit un cadou din partea Asociației ‘Salvați Steaua’ în semn de prețuire pentru că Marius Lăcătuș… Este Asociația care luptă împreună cu FCSB în recuperarea palmaresului și a tot ceea ce urmează să se întâmple. Îi respectăm poziția chiar dacă nu suntem de acord cu ea”, a mai dezvăluit Gabi Safta, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gheorghe Mustață, mesaj pentru Marius Lăcătuș: „Cel mai mult doare că au împărțit suporterii”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că deși este iubit de fanii FCSB, o bună parte dintre suporteri au început să-l jignească pe Marius Lăcătuș. ”Aici mă doare cel mai mult, că au împărțit suporterii. Eram una dintre cele mai puternice galerii din țară, noi și cu Sudul. I-ai împărțit în așa fel de i-ai făcut și dușmani între ei. Eu am prieteni la Sud.

Problema este că de multe ori oamenii au început să jignească și le-am spus să nu-l jignească pentru că tot Marius Lăcătuș al nostru rămâne și tot el este, dar nu e normal când știi bine ce ai pățit, ce ți-a făcut șeful lor de galerie Horia Enache.

Cel mai mult doare că au împărțit suporterii. Este urât să mergi pe stradă și din prieten să ajungi să spui ‘bă, tu ești oaie’ sau ‘bă, tu ești soldat’. Aveți doi oameni uriași în platou (n.r. – Valeriu Răchită și Bănel Nicoliță) care știu ce înseamnă Steaua, au văzut și au trăit pe pielea lor ce făceau înainte suporterii. Și Robert Niță, la fel, când erau derby-urile între noi și ei”, a declarat Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

