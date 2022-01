Marilyn Manson, o nouă acuzație de viol. Dezvăluirile făcute de actrița Evan Rachel Wood

Actrița renumită pentru rolurile din filme precum „Westworld” sau „Thirteen” a vorbit deschis despre momentele prin care a trecut în urmă cu ani buni în casa renumitului artist rock.

Evan Rachel Wood a dezvăluit în documentarul HBO „Phoenix Rising”, prezentat la Festivalul de Film de la Sundance, că a fost victima lui Marilyn Manson pe când avea numai 18 ani.

Mai mult decât atât, susține că a fost violată de artist în perioada în care a fost partenerul ei de viață. Acuzațiile nu se opresc aici pentru că artista cere să i se facă dreptate.

ADVERTISEMENT

Evan Rachel Wood, acuzații grave la adresa lui Marilyn Manson. Actrița vorbește despre viol

Totodată, Evan Rachel Wood spune că nu a știut niciodată să spună „Nu” pentru că așa a fost învățată în copilărie, subliniind că au fost episoade în care a fost abuzată sexual de Marilyn Manson.

„Am vorbit de o scenă de sex simulat. Dar când camerele s-au întors, el a început să mă penetreze cu adevărat. Nu am fost de acord cu asta.

ADVERTISEMENT

Am fost obligată la un act sexual comercial sub un pretext fals (…). Am fost violată în faţa unei camere de filmat”, a mărturisit actrița.

„În timpul agresiunii, „pot să spun că echipa era foarte jenată şi că nimeni nu ştia ce să facă”, a completat vedeta, care susține că a fost presată să spună că nu a fost nimic real la respectivele filmări.

ADVERTISEMENT

Avocatul lui Marilyn Manson, Howard King, a dezminţit toate acuzaţiile care i se aduc artistului și spune că sunt multe persoane care pot afirma că nu s-a petrecut nimic ieșit din comun.

În plus, apărătorul susține că scena de la videoclipul piesei „Heart-Shaped Glasses”, care a fost filmată în anul 2007, arată că actrița și nu au avut nicio relație sexuală.

ADVERTISEMENT

„Dintre toate afirmaţiile false ale lui Evan Rachel Wood despre Brian Warner, povestirea videoclipului muzical Heart-Shaped Glasses, filmat acum 15 ani, este cea mai nesăbuită şi uşor de infirmat, deoarece existau mulţi martori”, a spus Howard King într-un comunicat pentru AFP.

Evan Rachel Wood nu este singura persoană publică care afirmă că Marilyn Manson a profitat de ea. În ultima perioadă au ieșit la iveală mai multe acuzații de acest fel din partea actriței Esmé Bianco din „Game of Thrones”.

ADVERTISEMENT

Vedeta l-a acuzat pe artist de violuri şi alte agresiuni, lucru negat cu vehemență de acesta. Faptele s-ar fi comis între 2009 și 2011, în acest sens fiind deschisă o anchetă, la Los Angeles.