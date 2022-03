Ce pune la cale Marina Almășan, după ce a scris cartea despre relația cu Victor Socaciu: “Are toate șansele să rupă gura târgului!”

Marina Almășan a stârnit rumoare, la două luni de la după ce a anunțat că scrie o carte în paginile căreia dezvăluie adevărul despre relația cu fostul soț, dar și detalii neștiute despre cariera regretatului folkist.

Marina Almășan, nou proiect după ce a scris cartea despre relația cu Victor Socaciu

În timp ce Marina Almășan spune că mulți dintre cei care au apreciat muzica interpretului de folk așteaptă cu nerăbdare ca aceasta să iasă de la tipar.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, lansarea cărții este programată pentru lunile aprilie – mai, perioadă în care Victoraș, fiul Marinei Almășan și al lui Victor Socaciu, își sărbătorește ziua de naștere.

“Tocmai ce-am predat la tipar cartea dedicată celor 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu, după o muncă de Sisif, contra cronometru, de două luni de zile”, ne-a spus Marina Almășan.

“Sunt genul workaholic, care nu poate sta niciodată degeaba”

Până atunci, realizatoarea de televiziune este angrenată într-un alt proiect, cu care intenționează să “rupă gura târgului”.

“Pentru că sunt genul workaholic, care nu poate sta niciodată degeaba, da, am demarat un alt proiect. El adună laolaltă latura mea de ‘producător’ și pe aceea de scriitor, de fapt, autor de texte. N-am spus ‘poet’, pentru ca sunt departe de a fi așa ceva.”, ne-a dezvăluit vedeta TVR.

Împreună cu talentatul compozitor Mihai Alexandru, fostul soț al cântăreței Nicola, Marina Almășan scoate pe piață un CD cu cântece pentru copii și adolescenți. Nu este prima dată când cei doi colaborează. În urmă cu mai mulți ani, au lansat albumul “13”, tot cu melodii pentru copii, care s-a bucurat de un mare succes în rândul celor mici.

“Are toate șansele să ‘rupă din nou gura târgului’ “

“M-am întovărășit cu talentatul compozitor Mihai Alexandru, pe care îl consider, fără să exagerez, în topul celor mai valoroși compozitori români, și împreună am pus la cale un album cu cântece pentru copii și adolescenți: el va semna muzica, eu – versurile. E o mare bucurie să revin la această ‘combinație’. Cu ceva ani în urmă, tot împreună cu Mihai Alexandru, am scos pe piață CD-ul ’13’, reunind 13 melodii pentru copii. Albumul a fost un succes, majoritatea melodiilor noastre câștigând premii la cele mai importante festivaluri și concursuri muzicale pentru copii.



Și de această dată, Mihai Alexandru își va oferi cântecele spre interpretare unora dintre cei mai talentați copii și adolescenți ai momentului, așa că…’tripleta noastră de aur’ are toate șansele să ‘rupă din nou gura târgului’!”, ne-a declarat Marina Almășan, în exclusivitate.

“Victor Socaciu mi-a deschis apetitul pentru textele de muzică”

Realizatoarea TV și-a descoperit apetitul pentru a scrie versuri în timpul căsniciei cu Victor Socaciu. De altfel, “antrenamentul” ca textier l-a și făcut pe multe dintre cântecele artistului care a încetat din viață, în data de 27 decembrie, anul trecut. Cei doi au trăit o intensă poveste de iubire, vreme de 16 ani, care

“Am mai scris versuri pentru nenumărate cântece, semnate de Mihai Pocorschi, Andrei Tudor, Dinu Giurgiu, Dani Constantin, și pentru foarte multe din cântecele lui Victor Socaciu, care mi-a și deschis apetitul pentru textele de muzică. Stilul meu este unul jucăuș, care copiază felul meu de a fi, majoritatea versurilor mele fiind pline de umor.



Temele pe care le ating piesele făcute, în colaborare cu Mihai Alexandru, sunt ancorate în universul copilăriei și al adolescenței și au obligatoriu și o bine mascată componentă educativă. Fiind mamă sunt foarte atentă ca mesajul pe care-l incredințez micuților sau adolescenților să aibă în el ceva pozitiv, ceva modelator, fără a fi didactic sau anacronic.”, ne-a spus Marina Almășan, precizând că albumul e planificat a fi lansat în preajma Zilei Copilului.