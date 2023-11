Marina Almășan, dezvăluiri de suflet: ”Mă îndrăgostesc iremediabil”

Marina Almășan a lansat, zilele trecute, o nouă carte. O carte scrisă cu sufletul pus pe tavă, așa cum îi pace vedetei TV să se prezinte prin intermediul cuvintelor așternute pe hârtie.

, în exclusivitate pentru FANATIK, despre noua carte pe care a lansat-o. O carte jurnal de călătorie în care și-a așternut gândurile cu privire la momentele pe care le-a petrecut în Tunisia. Și, ne-a dezvăluit vedeta TV, ușurința cu care scrie este legată și de bucuria cu care călătorește.

”Scriu, cu ușurința cu care beau apă. Calătoresc, cu bucuria cu care descopeream, copil fiind, darurile, sub pomul de Crăciun. Prin urmare, `a călători` și `a scrie` despre asta, reprezintă combinația a două elemente ce, practic, fac parte din mine. Acesta este al 12-lea jurnal de călătorie, din cele 18 titluri scoase de mine pe piață.

Inspirația îmi vine spontan, din emoțiile pe care mi le oferă fiecare colindat prin lume. Am ajuns, în această vară, să vizitez Tunisia și fascinația pe care am simțit-o la întâlnirea cu această țară, s-a transformat într-o carte. Într-una, pe coperta căreia călăresc țanțoșă o cămilă simpatică, având în fundal celebrul amfitreatru roman El Djem, ruda tunisiană a Colloseumului din Roma.

Sper ca această copertă atipică să-l aibă în ea pe acel `vino-ncoace`, care să-i determine pe cititori să nu lase cartea din mână până când nu ajung la ultima sa pagină”, ne-a spus Marina Almășan.

Marina Almășan, îndrăgostită de călătorii

, pentru FANATIK, că pasiunea vieții sale sunt călătoriile. Ba mai mult, în ciuda faptului că a văzut nenumărate țări, nu poate spune care i-a plăcut cel mai mult. Sau cel mai puțin. Iar asta pentru că, explică vedeta, fiecare drum într-o țară străină îi provoacă satisfacții fără margini.

”Am o calitate… sau cusur, depinde cum vrei să-i spui: pentru mine nu există ierarhii în ceea ce privește călătoriile! Mă îndrăgostesc iremediabil de toate țările în care ajung să mă aflu! Descopăr în fiecare lucruri pe care poate nu toți le văd, mă bucură fiecare centimetru de locuri noi, sunt fascinată de ceea ce-mi oferă Necunoscutul: arome, gusturi, sunete, culori și, în primul rând, oameni.

Nu pot spune, așadar, că o anume călătorie a fost mai profundă decât altele. Am fost la fel de fericită și pășind pe Marele Zid chinezesc, dar și prin zăpezile Laponiei, în căutarea lui Moș Crăciun. M-au emoționat în egală măsură și fiordurile Norvegiei, dar și nisipul fin al Saharei.

Am contemplat cu aceeași curiozitate și surâsul Giocondei, dar și chipul de ceară al locatarului Mausoleului din Piața Roșie. Am aplaudat și spectacolele de teatru kabuki din Tokyo, dar și cântăreții stradali de pe străzile cu nume de cifre din New York. Am facut shopping și în sofisticatul Milano, dar și în zgomotoasa Medină tunisiană. Și pot continua la nesfârșit cu exemplele.

Proverbul meu preferat l-au rostit chinezii, în antichitate: `Nicio carte nu e atât de proastă, ca să nu ai nimic de învățat din ea`. Parafrazând, călătorul din mine ar spune: `Nicio țară nu e atât de banală, ca să nu ai nimic de admirat în ea!`”, mai spune Marina Almășan, pentru FANATIK.

Ce o împiedică pe Marina Almășan să devină călător ”de profesie”

Marina Almășan ne-a dezvăluit, printre altele, și mare ei regret. Și anume faptul că nu călătorește atât de mult pe cât și-ar dori să o facă. Motivul este unul cât se poate de simplu: resursele financiare nu sunt nelimitate. Asta în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, a avut parte și de sponsorizări consistente pentru a se bucura de lume.

”Nu mă satur niciodată de colindat lumea. Din nefericire, limitările sunt, și în cazul meu, financiare. De multe ori, alerg câte un an întreg, până reușesc să adun finanțarea necesară unei călătorii `mai speciale`. Desigur, Dumnezeu a inventat sponsorii… gândindu-se, probabil, la mine!

Am câțiva prieteni de nădejde, care fac ca șirul aventurilor mele prin lume să nu se sfârșească prea curând! Ce sper să descopăr?!? Eu nu sper niciodată nimic! Mă las în voia Destinului și, chiar dacă fiecare o astfel de călătorie este minuțios pregătită până în cea mai intimă fibră a sa, simt o adevărată încântare să fiu luată prin surprindere de elemente la care nici măcar n-am visat!”, mai spune Marina Almășan pentru FANATIK.