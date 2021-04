Marinadă cu usturoi și cimbru pentru o friptură de miel aromată, fragedă și gustoasă pe masa de Paști. 3 rețete simple. Video

Mielul este simbolul Sfintelor Paști, dar și „baza” bogatei mese din Prima Zi de Paști din orice familie de creștin. În ciorbă, pe grătar, la cuptor, în marinadă (obligatoriu cu usturoi, combinat cu cimbru, lămâie, rozmarin și alte plante aromatice), carnea de miel nu poate lipsi din meniul tradițional de Paști.

Mielul de Paşti „preînchipuie pe Mântuitorul Iisus Hristos, adevăratul Miel și Păstor, care se sacrifică de bună voie pentru curățirea de păcate a întregii omeniri”, conform crestinortodox.ro, care se autodefinește drept „cea mai mare comunitate ortodoxă din lume”.

După cea mai lungă și mai aspră perioadă de post a anului, 40 de zile la care se adaugă și Săptămâna Patimilor, „dedulcirea” din Prima Zi de Paști (sau Paște, știți care este forma este corectă? Aflați aici!) poate fi periculoasă dacă nu este cumpătată, chiar dacă poftele sunt mari. Atenție, așadar, și la friptura de miel, atât… cantitativ, cât și ca rețeta de preparare.

În primul rând haideți să ne lămurim cum este corect să spunem: „marinată” sau „marinadă”. Răspunsul este simplu: în ambele moduri. Pentru că fiecare înseamnă ceva. Mai precis, altceva! Una dintre multele „confuzii gastronomice” împământenite și acceptate…

„Marinata” este o „mâncare de pește preparată cu un sos condimentat, care conține roșii sau bulion, ulei, oțet sau lămâie, diferite mirodenii, condimente și zahăr” sau „preparat culinar acoperit cu un sos tomat acrit cu oțet (marinată de pește, chifteluțe marinate etc.), alimentele nefiind de fapt marinate în prealabil”, conform dexonline.ro.

„Marinada” este un sos, un „lichid puternic aromatizat, pe bază de vin, oțet, suc de lămâie sau de limetă, plante aromate sau condimente și puțin ulei, în care se introduce un aliment (carne, mai ales de vânat, pește, legume) pentru a se marina, adică a se frăgezi și a se impregna de aromă înainte de a fi gătit, sau pentru a se conserva”, conform aceluiași dexonline.ro.

Acum, revenind la carnea de miel de pe masa de Paște 2021, „nu trebuie să ne chinuim să-i acoperim gustul și aromele dacă acestea nu ne plac. Mai bine nu mâncăm miel decât să-l deghizăm în altceva… Dozarea aromelor (usturoi, ceapă, ierburi aromatice) trebuie făcută cu moderație”, ne „învață” Oana pe savoriurbane.com.

„Marinarea cărnii de miel are rol de oferi un plus de frăgezime și un răgaz în care aceste arome să penetreze carnea în profunzime. Nu, nu punem la marinat miel și iese vițel! În general marinadele au o componentă acidă (suc de lămâie, oțet, vin alb, iaurt, muștar etc) care începe denaturarea proteinelor încă dinaintea gătirii propriu zise” – Oana