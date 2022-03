Mario Camora, dezvăluiri scandaloase despre chinul trăit la echipa națională: „Nu e ușor să vezi un protest împotriva ta!”

Mario Camora a debutat în tricoul echipei naționale pe 8 octombrie 2020, în meciul de baraj Islanda – România, 2-1.

Mario Camora, dezvăluiri scandaloase despre chinul trăit la echipa națională

susține că a fost foarte afectat de criticile care i-au fost aduse înainte de a debutat în tricoul naționalei României. Ba mai mult, acesta a dezvăluit că, în cantonamentul de la Mogoșoaia, mai mulți fani ai „tricolorilor” au organizat un protest împotriva sa, înaintea meciului de baraj cu Islanda.

„M-am gândit foarte mult la acest aspect, am avut multe discuții și acasă pentru acest aspect, dacă mă duc, dacă nu mă duc. A fost gândit foarte mult. Eu m-am pregătit pentru ce s-a întâmplat și s-a văzut ce s-a întâmplat, ce s-a vorbit, dar era mai greu pentru mine să explic familiei.

Mă durea mai mult ce simțea familia când citea în ziar, când se uita la televizor decât ce simțeam eu. Și de asta m-am gândit foarte mult dacă merita sau nu la 33 de ani sau 34. Eu nu mergeam la națională pentru un transfer.

Eu nu mai puteam să joc la Barcelona la 33 de ani. Unde să mai merg? Dar pentru mine a fost o mândrie. Sunt mândru că am fost la națională. Eu zic că este prețul pe care îl ai de plătit ca persoană publică.

Eu zic că familia a suferit mai mult. Am încercat să le spun și lor că totul este ok, dar în interiorul meu nu era ok. Nimănui nu-i place să vadă asta. Să ieși de la Mogoșoaia la un meci și să vezi lume deja acolo, înainte de meci, să fie un protest împotriva ta. Nu e ușor.

Am fost contestat înainte să joc. Când trebuie, este normal să fii contestat, dar nu înainte să intru pe teren. De ce? Asta a fost o întrebare pe care mi-am pus-o. Dar eram primul”, a declarat Mario Camora, la .

Mario Camora: „Îmi era greu să-i spun copilului!”

„Îmi era greu să-i spun copilului. Cel mare deja vedea la televizor, merge la fotbal cu colegii și mai vorbesc. De multe ori întreba de ce lumea nu vrea să joc pentru România.

El era mândru că tatăl său era acolo. Este greu de explicat unui copil acest aspect. Nu mi-a părut rău și oricând voi fi chemat o să mă duc până când pot și până cred că pot ajuta. Eu sunt român, până la urmă”, a mai spus Mario Camora.

Soția lui Mario Camora: „A fost o presiune foarte mare la început!”

Inclusiv Mirabela, soția lui Mario Camora, a vorbit despre presiunea care a fost pusă pe fundașul CFR-ului, odată cu prima sa convocare la .

„A avut emoții foarte mari, deși nu s-a văzut acest lucru. A fost o presiune foarte mare la început. Am încercat să îl susțin cât am putut de bine, pe parcursul primei convocări la națională.

Nu a fost ușor pentru el. Nu este ușor să citești presa, să vezi că nu ești dorit, că nu ești susținut. Orice greșeală era pe teren, era considerată din cauza lui. S-a văzut emoția și presiunea care erau pe umerii lui”, a spus și soția lui Mario Camora.