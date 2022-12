Mario Camora, discurs agresiv după CFR Cluj – Hermannstadt 0-1: ”Am fost cu toții penibili”

Înfrângerea neașteptată din ultima partidă a anului 2022 în clasamentul din SuperLiga, la un punct în spatele liderului Farul Constanța.

Mario Camora, reacție violentă după CFR Cluj – FC Hermannstadt 0-1

La finalul întâlnirii CFR Cluj – Hermannstadt 0-1, din etapa a 21-a din SuperLiga, Mario Camora a avut o reacție neașteptată și a vorbit despre jocul modest al echipei sale și despre lipsa de atitudine.

”Trebuie să ne asumăm că am fost cu toții penibili. Nu am jucat nimic, nu am putut să ținem de minge. Este numai vina noastră, trebuie să asumăm. Dacă dădeam gol putea să fie altfel meciul, dar trebuie să recunoaștem că nu a fost ziua noastră.

Știam că există posibilitatea ca Hermannstadt să joace 5 fundași, dar s-au apărat bine și au avut mai multă dorință decât noi. Cred că aici a fost cheia.

E foarte greu să vorbesc acum pentru că ne doream să intrăm în vacanță pe primul loc. Trebuie să ne odihnim și să tragem apoi tare la pregătiri. Dar trebuie să avem o atitudine mai bună”, a declarat Camora.

Dan Petrescu, supărat pe proprii jucători

Dan la finalul meciului dintre CFR Cluj și Hermannstadt, partidă în care sibienii au reușit să marcheze din corner la ultima fază, unicul gol fiind înscris de către Florin Bejan.

Totodată, antrenorul campioanei României i-a taxat dur și pe jucătorii introduși pe parcursul meciului, despre care a spus că nu au adus nimic în plus pentru echipă.

„La pauză le-am spus că 0-0 e un scor bun, nu trebuia să fac nicio schimbare, că schimbările nu au adus nimic. Dar asta nu e vina lor, este vina mea.

Vacanța va fi altfel decât voiam, e un sezon fantastic terminat urât. Dacă pleci în vacanță și tu ai pierdut în ultimul meci, aia nu se mai poate numi vacanță”, și-a început Dan Petrescu discursul.