CFR Cluj – FC Hermannstadt, LIVE stream ora 20:00 în etapa 21 din SuperLiga. Victorie pentru primul loc

Meciul CFR Cluj – FC Hermannstadt are loc marți, 20 decembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 21-a din SuperLiga, ultima din acest an. Partida de la Cluj este momentul care marchează despărțirea fotbalului românesc de anul 2022. Cu o victorie, CFR Cluj ar produce schimbarea de lider tocmai în ultimele 90 de minute ale acestui an, după ce Farul a condus tot timpul.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – FC Hermannstadt, în etapa 21 din SuperLiga

Întâlnirea CFR Cluj – FC Hermannstadt se dispută marți, 20 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din orașul de pe Someș, în etapa 21 din SuperLiga. Cum este partida care poate aduce echipa lui Dan Petrescu pe primul loc, există premise serioase ca la acest ultim meci din 2022 jucătorii clujeni să aibă parte de un număr sporit de spectatori în tribune.

Într-o oarecare măsură este și un derby al Ardealului, dar cu toate evoluțiile de altfel lăudabile ale sibienilor, totuși decalajul valoric este destul de evident și echipa care a câștigat ultimele cinci titluri în SuperLiga poate fi din nou prima, deși la un moment decalajul față de Farul era unul extrem de consistent, de nouă puncte.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – FC Hermannstadt

Partida – FC Hermannstadt se joacă marți, 20 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu, în etapa 21 din SuperLiga și poate fi urmărită în transmisiune directă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj, marți, 20 decembrie, este o vreme frumoasă, cu cer mai mult senin, fără nicio amenințare de precipitații, dar cu o temperatură destul de scăzută, numai 3 grade la orele amiezii. La ora startului partidei, ora 20:00, sunt toate șansele să avem 0 grade sau chiar sub limita de îngheț. Partida va fi condusă de arbitrul bucureștean Andrei Chivulete.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CFR Cluj – FC Hermannstadt

La care a anunțat că nu își va prelungi contractul cu gruparea din Gruia. El acuză că a fost obligat să își plătească singur toate cheltuielile legate de operația de ligamente efectuată în Italia și de perioada de recuperare, deși șefii CFR-ului l-au anunțat că în ianuarie își va primi toți banii dați în scop medical.

FC Hermannstadt va încheia anul fără fundașul central Stoica, liderul apărării, dar Marius Măldărășanu nu își face probleme din acest punct de vedere. Sibienii speră la locul 6, de play-off, de care îi despart momentan trei puncte. Ei sunt optimiști și spun că dacă vor fi atenți în defensivă ar putea spera la un egal.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – FC Hermannstadt

Nu este nici o surpriză faptul că toate casele de pariuri văd formația clujeană drept favorită certă, doar cota care îi este acordată pare a fi foarte generoasă, 1,65 față de 6,00 cât au primit sibienii, pentru a nu permite schimbarea de lider în SuperLiga în ultimele 90 de minute din acest an. Șansă dublă X2 are cotă 2,45, iar un gol înscris de oaspeți ajunge la cota de 1,90.

Nu sunt multe meciuri între cele două echipe, lucru absolut normal. La Cluj gazdele s-au impus de două ori, ultima dată cu 1-0 în 2020. FC Hermannstadt a reușit un singur egal, pe 2 septembrie 2019, într-un meci pe care îl putea pierde dacă Țucudean nu ar fi irosit o lovitură de la 11 metri.