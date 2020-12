Mario Fresh, intervenție de urgență. Cum se simte cântărețul după ce a ajuns pe mâna medicilor

Mario Fresh a suferit o intervenție de urgență după ce a început să aibă dureri foarte mari. Cântărețul a ajuns pe mâna medicului care i-a făcut o anestezie puternică pentru a interveni în cazul problemei sale.

Cunoscutul artist a fost nevoit să-și extragă măseaua de minte, intervenție deloc simplă. Se pare că iubitul Alexiei Eram a avut absolut nevoie de scoaterea unuia dintre cei patru molari, cel mai probabil măseaua fiind scoasă pentru a nu cauza și alte probleme dentare.

Cântărețul nu a vorbit despre motivul pentru care a renunțat la măseaua de minte, însă cu siguranță durerea insuportabilă a fost un impediment. Mario Fresh se simte mult mai bine acum, liniștindu-și fanii de pe rețelele de socializare.

Mario Fresh, de urgență pe mâna medicilor. Ce intervenție a suferit artistul

Mario Fresh a mărturisit că-și simte capul greu după trecerea efectului anesteziei, durerea fiind unul dintre simptomele pe care le are după intervenția medicului stomatolog. În plus, artistul a mai precizat că are fața amorțită, folosind în acest caz un filtru special pentru a le arăta internauților cum își simte mai exact maxilarul.

„Cam așa îmi simt eu capul după intervenția chirurgicală de astăzi. A trecut anestezia, a început să mă doară puternic, cred că nu voi dormi deloc din cauza durerii”, a mărturisit Mario Fresh pe InstaStory.

Din păcate, cântărețul a ajuns pe mâna medicilor și în urmă cu câteva luni când a călcat pe un arici. Vedeta se afla în vacanță cu iubita sa, fiica celebrei prezentatoare Andreea Esca, artistul prindind la momentul respectiv o cremă pentru înțepăturile din talpă.

Incidentul neplăcut s-a petrecut în timpul concediului din Grecia, Mario Fresh neavând nevoie de spitalizare. Cântărețul și Alexia Eram și-au văzut mai departe de vacanță și s-au putut bucura de vreme, plajă și soare, postând mai multe imagini în mediul online.

Artistul și tânăra de 20 de ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care durează deja de 4 ani, în ciuda faptului că Alexia Eram locuiește mai mult la Londra, acolo unde studiază la o facultate de prestigiu. Distanța nu este un impediment în calea fericirii lor, fiind foarte apropiați.

„Abia aștept să plece să-i demonstrez că încă mai rezistă relațiile la distanță”, dezvăluia Mario Fresh cu puțin timp înainte ca partenera de viață să plece la facultatea din Anglia, într-o emisiune de la profm.ro.

