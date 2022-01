Mario Jardel, fostul coleg al lui Marius Niculae la Sporting Lisabona, confesiune cutremurătoare: „Am stat treaz șapte zile de la o supradoză de droguri”

Mario Jardel, fostul atacant al echipelor FC Porto, Sporting Lisabona (unde a fost coleg cu românul Marius Niculae) sau Galatasaray, participă în aceste zile în Portugalia la un reality-show, „Big Brother: Famous”, alături de alte 12 personalități.

Mario Jardel a recunoscut că a luat o supradoză de droguri în 2002

S-a ajuns în săptămâna a 3-a a emisiunii de divertisment, iar Jardel continuă să fie în casa „Big Brother”. În cadrul acestui show de televiziune, Jardel, născut pe 18 septembrie 1973, în Brazilia, a făcut unele destăinuiri, informează .

„În 2002, am făcut o supradoză de cocaină și am stat șapte zile treaz. Acesta nu este un exemplu. Am chemat femei și am rămas în acea stare gândindu-mă că nu mi se va întâmpla nimic rău, că totul este bine”, a spus Jardel.

, care a jucat 10 meciuri în naționala Braziliei și a marcat un gol, a început foarte slab sezonul 2002/2003, din cauza problemelor personale pe care le avea și a dependenței de droguri.

„Aveam de gând, în decembrie 2002, să mă prezint (n.r. – la o clinică de dezintoxicare), dar era multă agitație… A fi persoană publică nu este ușor. Aveam un salariu foarte mare și, la ceea ce arătam la vremea respectivă, chiar primeam prea mult”, a recunoscut Jardel.

Mario Jardel luptă și azi cu dependența de droguri

Jucătorul care a marcat 255 de goluri în cele 328 de meciuri jucate la toate echipele de club la care a evoluat de-a lungul carierei a recunoscut că a fost la un pas să părăsească Sporting Lisabona în plin sezon.

De altfel, în acel an a divorțat de Karen Matzenbacher, prezentatoarea unor emisiuni la postul portughez de televiziune Sport TV. Jardel luptă și azi cu dependența de droguri. „Sunt foarte conștient de problema mea, de lupta mea zilnică.

Ceea ce contează este că sunt în viață și spun ‘nu drogurilor’. Am trecut prin momentele foarte grele”, a mai spus Mario Jardel la emisiunea „Big Brother: Famous.”

Mario Jardel a scris istorie în Liga Campionilor

Mario Jardel a devenit care a marcat două goluri împotriva lui Real Madrid și a Barcelonei. Ulterior, performanța lui a fost egalată de ucraineanul Andrei Șevcenko și de argentinianul Angel di Maria.

Atacantul brazilian și-a început cariera în țara natală, la Vasco da Gama, unde a jucat între 1991 și 1995, după care a fost împrumutat un sezon la Gremio. Prima experiență europeană a avut-o la FC Porto, evoluând între 1996 și 2000.

A jucat, ulterior, un an la Galatasaray Istanbul, după care a revenit în Portugalia, pentru două sezoane, la Sporting Lisabona. Anul 2002 a fost cel în care a început decăderea atacantului brazilian.

Marcând doar 11 goluri în 19 meciuri, el a fost vândut la Bolton Wanderers, care l-a împrumutat la Ancona. De altfel, din 2003 și până în 2011, când s-a retras din activitatea competițională, Mario Jardel a trecut pe la 13 echipe, dar la niciuna nu a jucat mai mult de 17 meciuri.

Mario Jardel a avut probleme și în politică

Mario Jardel nu a avut prea mult succes nici în cariera politică. La alegerile generale din 2014, el a fost ales în Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat Brazilian, primind 41.000 de voturi.

După un an, însă, a fost demarată o anchetă de către Parchetul din Brazilia, denumită Operação Gol Contra. La sfârșitul ei, Procuratura a informat că Jardel și alte 10 persoane au extorcat personal, au nominalizat membri falși și au deturnat fonduri în beneficiul lor.

Pe 8 iunie 2016, Comisia de Etică a Parlamentului a aprobat cererea de încetare a mandatului lui Jardel, iar votul final a fost dat la sfârșitul anului. Parlamentarii au decis, în unanimitate, încetarea mandatului lui Jardel.