Mario Mutu a reacționat după scandalul în care a fost implicat la spital: “Polițiștii mi-au dat dreptate”

Mario Mutu a reacționat după scandalul în care a fost implicat la un spital din Capitală. În urmă cu două zile, tânărul a ajuns la camera de gardă cu dureri mari de dinte.

Mario Mutu, adevărul despre scandalul în care a fost implicat la spital

Mario Mutu a ajuns la camera de gardă a Spitalului Sfântul Ioan din Capitală după ce s-a accidentat la un dinte.

Fiul lui Adrian Mutu avea dureri foarte mari și , deși mai erau și alte persoane înaintea lui.

Mario Mutu ar fi provocat un scandal la unitatea medicală, iar un echipaj de poliție a fost trimis la fața locului. Ulterior, tânărul a fost dus cu ambulanța la Spitalul de Stomatologie de pe Calea Plevnei, acolo unde a rezolvat problema cu dintele.

Tânărul este revoltat de faptul că toată lumea s-a grăbit să-l judece după acest incident. Fiul lui Adrian Mutu a povestit cum s-a întâmplat, de fapt, totul.

În timp ce filmau pentru videoclipul (18 ani), unde Mario era la volanul unei mașini de lux, tânărul s-a lovit de portiera bolidului.

“Când am coborât din acel Lamborghini de fiţe, m-am lovit de portiera, căci i se deschideau uşile în sus. Şi n-am ştiut, n-am fost atent şi m-am lovit la un dinte.

Aşa am ajuns la spital, unde a fost o nebunie. Mă durea dintele şi s-a făcut o adevărată furtună într-un pahar cu apă.

Mi se pare exagerat ce s-a întâmplat, iar după ce am ajuns acasă şi am apucat să dorm un pic m-au trezit că m-au sunat cei de la Antena Stars, o reporteriţă, şi până m-am dezmeticit şi mi-am dat seama cu cine vorbesc, am închis.”, a declarat Mario Mutu pentru .

“Polițiștii mi-au dat dreptate”

Mario Mutu a spus că, într-adevăr, erau mulți pacienți care așteptau să fie primiți la Urgențe. Fiul lui Adrian Mutu a spus că mulți aveau probleme mai grave decât a lui și că erau ignorați.

În cele din urmă, polițiștii care au venit la spital i-au dat dreptate fiului fostului jucător de fotbal.

“Vă spun că erau mulţi pacienţi care aşteptau şi care poate aveau probleme mai mari ca mine, eu aveam un dinte, poate unii aveau lucruri mai grave. Toţi pacienţii erau ignoraţi şi m-au băgat mai greu în seamă.

Dar vezi, lucrurile astea nu se spun, se spun doar prostiile. Poliţiştii mi-au dat dreptate.”, a mai explicat Mario Mutu pentru sursa citată.