Marius Crăciun, fair-play cu Zanni! Ce i-a transmis ”fratelui” de la Survivor România 2021

Războinicul Marius Crăciun a fost eliminat, în finala Survivor România 2021, în urma votului publicului, când a fost față în față cu Zanni, Faimosul care, de altfel, a și câștigat finala reality-show-ului de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

Ce spune Marius Crăciun despre Zanni, după finala Survivor?

Învins de Zanni la votul publicului, Marius Crăciun a reușit să rămână fair-play și, mai mult decât atât, să îi transmită un mesaj cât se poate de elegant rivalului din competiție și cel împotriva căruia a concurat de zeci de ori, atât la jocurile pe echipe, cât și la individuale.

”Am legat și cu Zannidache o relație de prietenie sinceră și îl felicit pentru câștigarea trofeului Survivor Romania”, a notat pe , imediat după stabilirea câștigătorului finalei reality-show-ului.

ADVERTISEMENT

Mai mult, în momentul în care a fost învins de Zanni la votul publicului, în prima parte a finalei Survivor România 2021, Marius Crăciun a avut, în direct, un discurs cât se poate de elegant.

“Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Mă bucur că am reușit să mă salvez pe propriile puteri două consilii la rând. Le mulțumesc că și-au pierdut timp pentru a mă vota, pentru a mă susține. Sunt împăcat cu mine pentru tot ce am făcut, mă bucur că familia și prietenii sunt mândri de mine. Mă bucur că am respectul lui Zanni și al lui Andrei” a spus Marius Crăciun la televizor.

ADVERTISEMENT

Marius Crăciun, despre ”fratele lui”, Andrei Dascălu

Marius Crăciun și Andrei Dascălu, cei doi Războinici care au ajuns în ultimul act de la Survivor România 2021 au legat, de-a lungul lunilor petrecute împreună în tabăra albastră din Republica Dominicană, o prietenie sinceră, adeseori numindu-se, reciproc, frați.

De altfel, Marius Crăciun a și postat pe contul său de Instagram un mesaj cât se poate de elocvent cu privire la relația pe care o are cu Andrei Dascălu.

ADVERTISEMENT

”Cu Andrei am legat o relație mai mult decât de prietenie și vom rămâne alături unul de celălalt toată viața și s-a mărit familia cu 4 membri (Andrei, Cristina și părinții lor)”, a notat Marius Crăciun în mesajul în care îi felicita pe cei doi finaliști pentru tot parcursul de la Survivor România 2021.

Ce a spus Marius Crăciun despre experiența Survivor România 2021?

”Mă bucur că am împărțit atâtea lucruri, paturi, haine, mâncare, prietenii alături de acești oameni. Chiar dacă nu plec cu premiul, plec cu o experiență de neuitat, cu un prieten de la care am învățat multe, cu respectul lor. Mă bucur că am putut să dau un exemplu. Mă bucur că am ajuns în acest punct, le mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut pentru mine”, a spus Marius Crăciun, în timpul consiliului din finala Survivor România 2021.

ADVERTISEMENT

a petrecut la Survivor România 2021 nu mai puțin de 20 de săptămâni, lucru care i-a asigurat o sumă frumușică de bani la ieșirea din concurs, Războinicii fiind plătiți cu circa 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană.

Marius Crăciun, specialist al reality-show-urilor

este, deja, un obișnuit la reality-show-urilor din România, iar de fiecare dată a rueșit să facă performanță în fața camerelor de luat vederi.

ADVERTISEMENT

Prima lui experiență e genul a fost la Ninja Warrior, la Pro TV, Marius Crăciun reușind să ajungă în finala emisiunii care îi supunea pe concurenți la probe fizice extenuante.

Apoi, la show-ul Ferma, Marius Crăciun a reușit să câștige marele premiu pus în joc de Pro TV și, în plus, să câștige și inima Dianei Belbiță, ”Prințesa Războinică” cu care s-a iubit chiar și în fața camerelor de luat vederi.

Participarea la Survivor a lui Marius Crăciun a început la sfârșitul lunii februarie a acestui an, iar performanțele sale sportive, de necontestat de altfel, l-au dus până în finală, el fiind eliminat abia când l-a înfruntat pe Zanni pentru votul publicului.