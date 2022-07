Marius Croitoru debordează de încredere după ce FC U Craiova 1948 a învins-o pe CFR Cluj: „O victorie normală, nimic wow”

FC U Craiova 1948 a avut o evoluție entuziasmantă în etapa a doua din SuperLiga, încununată cu Oltenii s-au impus cu 3-1, rezultat care nu l-a impresionat pe antrenorul gazdelor, Marius Croitoru.

Reacție surprinzătoare a lui Marius Croitoru, după ce FC U Craiova 1948 a câștigat meciul cu CFR Cluj: „Am controlat de la un capăt la celălalt”

FC U Craiova 1948 a început prost SuperLiga. Echipa lui Marius Croitoru a fost învinsă la Constanța, scor 1-2, de Farul, dar și-a luat revanșa în etapa a doua. Alb-albaștrii au învins-o pe CFR Cluj, după ce Bauza și Van Durmen, autor al unei „duble”, au făcut un meci perfect pe „Ion Oblemenco”.

„Cred că am controlat de la un capăt la celălalt, așa cum s-a întâmplat și în partida de la Constanța. Am primit gol la prima intrare în careu a echipei adverse, dar am avut forța de a reveni.

Pentru mine, este o victorie normală, nu e nimic wow. Știu ce jucători am, este numai meritul lor. Am arătat că suntem o echipă puternică și ușor, ușor ne îndreptăm acolo unde ne este locul.

Astea sunt ideile mele, de a marca goluri. Câteodată nu iese, dar de cele mai multe ori mi-a reușit. Am antrenat golul în fiecare zi, de asta n-am căzut după golul primit.

E o normalitate ca această echipă să devină una dintre forțele din campionat. Niciodată o victorie nu aduce liniște. Și ce dacă este împotriva campioanei?

Nu este liniște niciodată la o echipă care își dorește mult. Abia la sfârșitul campionatului poți să spui că ești liniștit”, a declarat Marius Croitoru, după FC U Craiova 1948 – CFR Cluj 3-1.

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 15, prin Ciprian Deac, dar alb-albaștrii au întors rezultatul după golurile înscrise de Benjamin Van Durmen (32’, 73’) și Andrea Compagno (47’).

Succesul oltenilor este cu atât mai entuziasmant cu cât nu au beneficiat de aportul antrenorului principal. Croitoru a fost suspendat după ce a fost eliminat în runda inaugurală din SuperLiga. , când are loc partida cu FCSB.