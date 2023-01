Marius Croitoru, nedumerit cu privire la situația sa: „Mi s-a spus că pot antrena în România!”. De ce mulțumește FRF-ului

Tehnicianul lui FC Argeș a explicat faptul că licența pe care a luat-o din Republica Moldova este certificată UEFA și că i s-a transmis că poate să antreneze fără probleme în România.

Marius Croitoru, nedumerit cu privire la situația sa

cu privire la situația sa, explicând că a întrebat în momentul în care a urmat cursurile de antrenori din Republica Moldova dacă se echivalează și pentru România, primind un răspuns afirmativ.

Acum, acesta a trecut peste moment, a mulțumit Federației Române de Fotbal pentru cursurile pe care le urmează în țară, pentru a-și obține carnetul de antrenor.

„Eu când am luat licența, am întrebat dacă se echivalează diplomele și mi s-a spus că sunt de la UEFA și că pot antrena și în România. Și în momentul acesta nu înțeleg dacă licența bate carnetul sau carnetul bate licența.

Am decis să las lucrurile așa pentru că oricum am fost suspendat când am dat indicații, deși am voie să dau indicații, dar nu mai contează asta, nu mai comentez”, a mai spus Marius Croitoru, la TV .

Marius Croitoru mulțumește FRF: „Particip activ la cursuri!”

și a vorbit despre cursurile pe care le face, la care participă activ și pentru care a mulțumit Federației Române de Fotbal.

Totodată, tehnicianul a vorbit și despre etapele de suspendare pe care le are de ispășit, glumind și spunând că atunci când încearcă să fie calm se întâmplă ceva imprevizibil în timpul meciului și ajunge să fie suspendat.

„Eu mulțumesc Federației că am intrat la cursuri acum pentru că pot intra în posesia carnetului, dar abia în anul următor.

Fac foarte multe, poți lipsi doar 10% de la ore, particip activ la ore. Mai am trei etape din suspendare, când încerc să fiu și eu băiat bun atunci sunt suspendat”, a mai spus Marius Croitoru.