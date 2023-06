Marius Lăcătuș iese la atac după declarațiile „tricolorilor”! De ce s-a enervat „Fiara”: „Cine nu i-a lăsat să ajungă la echipe de top?”

„Fiara” a ascultat declarațiile lui Cristi Manea, care a spus că în momentul în care el și colegii lui vor juca la echipe de top din Europa, precum elvețienii, abia atunci să fie criticați aspru. Marius Lăcătuș nu a înțeles cine nu îi lasă pe fotbaliștii români să ajungă la un nivel mai bun în carierele lor.

Marius Lăcătuș iese la atac după declarațiile „tricolorilor”

Marius Lăcătuș a ieșit la atac după ce a auzit declarațiile lui Cristi Manea de la finalul meciului dintre , în care „tricolorii” au reușit să scoată un rezultat din egalitate, cu două goluri în finalul meciului:

„Tot o dăm că nu e lumea alături de ei, că ăștia sunt. Dar cine nu a fost vreodată alături de echipa națională? Am încercat mereu să caut lucrurile pozitive, dar aceste lucruri pozitive nu au putut să fie scoase în ultimele două meciuri.

Chiar și cu Kosovo am auzit că s-a jucat pe un teren mocirlos, prost, dar nu știu ce să zic. În Elveția am avut parte de un teren bun. Cine are ceva cu ei?”.

„Cine îi oprește să ajungă la echipe mari ale Europei? Dacă nu ajungi în cupele europene cu echipa de club, dacă nu ajungi la turnee finale cu echipa națională, nu ai ce să cauți la echipele mari din Europa!”, a mai spus Marius Lăcătuș, la TV .

„La pauză, aveam un sentiment de neputință. Eu cred că puteam mai mult, dar, să fim sinceri, am exclus-o pe Elveția Noi am trăit cu Milan în finală asemenea lucruri, neputință și lipsă de valoare.

Am văzut, am citit și criticile. Eu cred că exagerăm puțin, trebuie să realizăm valoarea adversarului. Elveția este peste noi cu cinci clase. Este adevărat, nu am făcut nimic.

Ne-au tratat superficial, un asemenea meci se întâmplă la 100 de meciuri. Vreau să remarc golurile care s-au marcat, Mihăilă a fost incredibil”, a mai spus și Gabi Balint.

„Ăștia suntem, n-avem jucători să evolueze la cluburi de top ale Europei ca ei!”

de egalitate la finalul meciului cu Elveția și este de părere că echipa națională trebuie să fie mult mai susținută și să nu fie atât de aprig criticată, mai ales atunci când se obțin rezultate pozitive.

„Când o să avem și noi jucători care să evolueze la cluburi mari din Europa, atunci să fim criticați. Ăștia suntem! Cred că am obținut un rezultat foarte bun astăzi”, a spus Cristi Manea.

„Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea au încredere. Zic că suntem slabi, că e o naţională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei.

A doua repriză am prins încredere. Probabil că a doua repriză s-au mai relaxat puţin şi am prins noi aripi. Vreau să fac aşa…să dau un semn, pentru că suntem o echipă mică, cum spun toţi, dar aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi! Dacă aveţi alţii, de ce nu chemaţi alţii?

Vreau să aveţi încredere în noi pentru că suntem o ţară. Toţi vrem la EURO. Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul în Kosovo. Dar ce voiaţi, să plângem? Să nu ne bucurăm că se anulează golul?”, a spus și Valentin Mihăilă, la finalul meciului.