Marius Măldărășanu, cuvinte dure după Hermannstadt – Petrolul 2-0: „Lumea nu are răbdare. Nu suntem Manchester City”

Hermannstadt , în ultimul meci al etapei a 6-a din play-out-ul SuperLigii. Valerică Găman și Ianis Stoica au adus victoria în meciul în care . Marius Măldărășanu a fost mulțumit de prestația echipei sale.

Marius Măldărășanu, mulțumit după Hermannstadt – Petrolul 2-0: „Nu prea au ajuns în preajma careului”

Hermannstadt a urcat pe primul loc în play-out, la egalitate cu UTA Arad, după victoria cu Petrolul, scor 2-0, în etapa a 6-a din play-out-ul SuperLigii. Hermannstadt, UTA și Oțelul s-au salvat matematic de la retrogradare, cu 3 etape rămase până la finalul sezonului.

”Cred că prima repriză am controlat-o, am pus presiune și până la urmă ne-a ieșit. A contat foarte mult că am avut 1-0. Pe astfel de teren cine marchează primul câștigă meciul.

Nu știu dacă au avut o fază fixă pe finalul primei reprize, în rest nu prea au ajuns în prejma careului. Îmi felicit băieții pentru efortul depus, pentru că au jucători de calitate care pot face diferența.

A doua repriză ne așteptam să bag doi atacanți, așa că am jucat și noi cu 5 fundași. Ne-am pus probleme, jocul a făcut ca noi să ne retragem și bineînțeles că am urmărit pasele peste fundași. Ne-a ieșit și victoria a fost meritată”, a declarat Marius Măldărășanu, la flash-interviu.

„Măldă”, reproșuri pentru suporterii lui Hermannstadt: „Nu suntem Manchester City”

În etapa următoare, Hermannstadt o înfruntă în deplasare pe Oțelul Galați. Marius Măldărășanu se așteaptă la un duel extrem de dificil cu echipa lui Dorinel Munteanu, rănită după eșecul cu UTA Arad, scor 1-3.

De asemenea, Marius Măldărășanu le-a adus reproșuri suporterilor. „(n.r. despre Oțelul) Sunt o echipă foarte incomodă care nu te lasă să joci. Dau totul pe teren, exact stilul lui Dorinel, dar trebuie să câștigăm.

Vor fi și ceva schimbări, ne dorim să-l câștigăm, dar sigur va fi unul de luptă. Nu pot să vorbesc despre lucrurile astea. Au fost probleme în trecut, acum există stabilitate.

Lumea nu are răbdare, dar este un club tânăr și parcă așteptările datorită jocului nostru lumea vrea prea mult. Asta nu înseamnă că noi nu ne dorim, dar mă așteptam ca unii suporterii să ne încurajeze în momentele grele.

Nu trebuie să batem mereu cu 2 sau 3-0, nu suntem Manchester City”, a mai spus Marius Măldărășanu. Hermannstadt va primi .