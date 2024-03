Marius Ștefănescu rupe tăcerea și îi răspunde lui Dan Șucu, după acuzele de blat cu FCSB: “Acest băiat ce face? Trânteşte meciuri, ia galbene intenţionat?”. Video

FCSB a câştigat cu 2-1 meciul cu Sepsi din prima etapă a play-off-ului. După meci, rivalii de la Rapid, prin vocea , absent în meciul cu roş-albaştrii, că nu a vrut “să participe” la această confruntare, motivând că este al treilea duel direct în care jucătorul covăsnenilor nu evoluează.

Marius Ștefănescu rupe tăcerea și îi răspunde lui Dan Șucu, după acuzele de blat cu FCSB: “Nu m-am gândit niciodată să iau cartonaş galben”

Marius Ştefănescu a vrut să clarifice lucrurile şi a acordat un interviu pentru site-ul oficial al lui Sepsi. Mijlocaşul susţine că i-a fost pătată imaginea, iar în momentul în care a luat cartonaşul galben care l-a suspendat pentru prima etapă nici măcar nu ştia pe ce loc va termina Sepsi sezonul regulat şi că va avea meci cu FCSB în prima etapă:

“Nu am vrut să răspund deloc la acest acuzaţii, dar am văzut că s-a vorbit foarte mult în ultimele 3-4 zile şi s-a exagerat. Sunt nişte lucruri care nu sunt adevărate, toată lumea mă ştie, îmi cunoaşte caracterul. Eu nu m-am gândit niciodată să iau acel cartonaş galben, să nu joc cu FCSB.

Nici nu ştiam că jucăm cu FCSB. Se ştie că ultimele două locuri din play-off s-au decis în ultima etapă. Puteam să terminăm pe 5 şi să jucăm împotriva Rapidului sau CFR-ului, nici acolo nu se ştia. Au fost nişte acuzaţii care nu şi-au avut rostul. Vreau doar să îmi spun punctul meu de vedere.

“Când am marcat, am avut un gest nesportiv, le-am făcut semn să tacă”

A fost un meci cu presiune, cel cu Petrolul. Voiam să intrăm în play-off, iar când am luat golul din minutul 88, mai mulţi jucători de la Petrolul mi-au făcut semne să tac. Am zis să nu răspund pe teren. Ştiam că le mai puteam da gol în 5 minute. Şi când am marcat, am avut un gest nesportiv.

Le-am făcut semn să tacă, arbitrul m-a văzut şi mi-a dat cartonaş galben. Nici nu mă gândeam că acel galben o să scoată atâtea acuzaţii la adresa mea. Aceste lucruri se pot confirma. Am fost răcit, am stat patru-cinci zile acasă. Am fost trist, îmi doresc să joc fiecare meci.

Până la urmă este fotbal şi asta este viaţa. Mai iei câte un cartonaş galben şi cartonaş roşu. Cred că este primul caz în care se face atâta tam-tam de la un cartonaş galben. Nici dacă luam cartonaş roşu nu se făcea atâta tam-tam.

“«Acest băiat ce face? Trânteşte meciuri, ia galbene intenţionat?». Nici vorbă de aşa ceva”

Este clar că şi imaginea mea şi a clubului are de suferit. Toată lumea din club are de suferit, dar mai ales eu. Este imaginea mea în joc, iar în viitor, toate echipele o să îşi pună semnul de întrebare: «Acest băiat ce face? Trânteşte meciuri, ia galbene intenţionat?». Nici vorbă de aşa ceva.

A fost pătată imaginea mea şi nu îşi aveau rostul aceste acuzaţii. . Nu se pune problema că am semnat în altă parte. În vară şi în iarnă sunt mutări, nu se ştie niciodată. Dar deocamdată sunt aici.

Am început play-off-ul. Nu l-am început bine. Mai avem nouă meciuri şi sperăm să scoatem maximum din ele, începând cu meciuri de vineri, împotriva lui CFR Cluj. Sperăm să luăm toate cele trei puncte”, a spus Ştefănescu.

Dan Şucu, atac virulent: “Marius Ştefănescu nu a vrut să participe la meciul respectiv”

Dan Şucu a avut un atac virulent la adresa lui Marius Ştefănescu. Finanţatorul Rapidului susţine că, din punctul lui de vedere, fotbalistul nu a vrut să joace împotriva FCSB-ului:

“Noi am spus că, din punctul nostru de vedere, Marius Ștefănescu nu a vrut să participe la meciul respectiv. Este al treilea meci în care nu a jucat cu cei de la FCSB.

A dat gol în minutul 92, în 94 a luat galben, iar în 95 s-a terminat meciul. Sunt prea multe coincidențe. Da, știu, e o acuzație gravă”, a spus Dan Şucu la .

25 de ani are Marius Ştefănescu

1.400.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului