Marius Șumudică a anunțat condițiile în care o va părăsi pe Malatyaspor: „Voi pleca fără niciun ban!”

Marius Șumudică a fost instalat, în toamna aceasta, pe banca celor de la Malatyaspor, după ce s-a despărțit de CFR Cluj. Tehnicianul român a semnat un contract valabil până în vara lui 2022 cu gruparea din Turcia.

În prezent, Malatyaspor se află la retrogradare pe locul 17 din prima ligă turcă, cu 13 puncte obținute după 14 meciuri jucate.

Marius Șumudică a anunțat condițiile în care o va părăsi pe Malatyaspor

că a preluat echipa într-o situație precară. Ba mai mult, acesta spune că a fost șocat de banca de rezerve slabă pe care formația turcă o are.

„Malatyaspor pierduse cinci meciuri consecutive când am primit oferta de a veni aici. Am venit să ajut și voi ține echipa în prima ligă.

Nu sunt Hagi sau Popescu, dar îmi place că am atras atenția. Când am venit la Malatya, am găsit o tragedie. Când am văzut ce rezerve avem, am fost șocat!

Toți îmi spuneau să nu semnez pentru că echipa va retrograda și îmi voi distruge numele. Visul meu este să aduc Malatyaspor la un nivel bun”, a declarat Marius Șumudică, potrivit .

Mariu Șumudică: „Voi pleca de la Malatyaspor fără niciun ban!”

spune că Malatyaspor trebuie să transfere urgent șase-șapte jucători, pentru a avea șanse să se salveze de la retrogradare.

Totodată, Șumudică susține că o va părăsi pe Malatyaspor, dacă, la finalul sezonului, se va clasa mai jos de locul 10.

„Trebuie să transferăm vreo 6-7 jucători. În meciul cu Akhisar, șase dintre jucători erau U22. Îmi e rușine că zece dintre jucătorii noștri nu sunt la nivelul de joc din campionatul turc.

Dacă vom termina mai jos de locul 10, voi pleca de la Malatyaspor fără niciun ban”, a mai spus Marius Șumudică.

În următoarea partidă de campionat, Malatyaspor o va întâlni, în deplasare, pe Konyaspor. Meciul este programat luni, la ora 19:00.