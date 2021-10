Marius Șumudică a refuzat FC U Craiova: „Nu a fost momentul oportun!”. Cine ar putea fi noul antrenor

Marius Șumudică a vorbit despre oferta primită de la FC U Craiova și a explicat motivele pentru care nu a dat curs ofertei primite de la olteni.

Tehnicianul a considerat, după o discuție cu staff-ul său, că nu este momentul potrivit să preia echipa, mai ales că Adrian Mititelu își dorește rezultate bune încă de la primele meciuri.

Marius Șumudică a explicat de ce a refuzat oferta de la FC U Craiova

oferta de la FC U Craiova, deși a avut discuții și cu Adrian Mititelu, dar și cu Adrian Mititelu Jr.: „Am refuzat astăzi, am avut o discuție cu băiatul domnului Mititelu, ieri am vorbit cu domnul Mititelu.

Mi s-a făcut o ofertă… nu era o ofertă… era sub cea de la CFR Cluj, dar o ofertă de primii 3-4 antrenori din România. Le mulțumesc că s-au gândit la mine, am analizat cu familia mea, cu staff-ul meu și am ajuns la concluzia că nu e momentul”.

„Nici din punct de vedere mental nu sunt conectat, sunt urme lăsate de ce am trăit la CFR. Nu am vrut să iau o echipă care acum e în derivă și unde e nevoie de rezultate imediate.

Am gândit-o foarte bine. Sunt discuții, dar de la avea discuții, la a semna contracte e cale lungă”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .

Eugen Neagoe a refuzat să meargă la FC U Craiova, FANATIK, iar Flavius Stoican este favorit să preia formația din Bănie, conform .

„Am vorbit cu vreo 7 cluburi de când am plecat de la CFR!”

că după plecarea sa de la CFR Cluj, a fost ofertat de 7 cluburi, printre care cluburi și din străinătate, mai precis din Turcia, însă nu a simțit că este momentul să revină înapoi pe banca tehnică a unei echipe:

„Am vorbit cu vreo 7 cluburi și din străinătate de când am plecat de la CFR. Cel mai aproape am fost de Craiova și de o echipă din Turcia, pentru că există o diferență între antrenorii străini și antrenorii turci de acolo.

În momentul ăsta nu cred că era compatibilitate între ce îmi doresc eu și ce își doresc ei pe termen scurt. Eu îi felicit pentru infrastructură, pentru transferurile făcute, dar am considerat că nu e momentul oportun.

Nu vorbesc despre ce se întâmplă la CFR Cluj, nu ar fi frumos din partea mea”.