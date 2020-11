Marius Șumudică a făcut anunțul despre o eventuală preluare a lui CFR Cluj, tehnicianul declarând că ar fi tentat de o sosire în Gruia.

Șumudică își încheie contractul cu Gaziantep la finalul sezonului actual, însă rămâne de văzut dacă va dori să plece de la echipa turcă și să preia campioana României.

Campioana en-titre a rămas fără tehnician după despărțirea de Dan Petrescu, petrecută după meciul cu Poli Iași din Cupa României.

Marius Șumudică, anunț despre preluarea lui CFR Cluj: “Mi-e foame de trofee”

“Eu sunt un tip direct, dintr-o bucată. Momentan sunt sub contract cu Gaziantep. Dar sunt anumite lucruri de-aici care mă fac să mă gândesc și la o altă variantă. CFR e de luat în calcul. Niciodată să nu spui niciodată. Mi-e foame de trofee. Gaziantep e o echipă ok, am batut Beșiktaș, am dus echipa pe locul 6, dar ce pot realiza mai mult de atât?

E greu să mă bat la campionat, la cupele europene. Mai am multe de spus în fotbal. Vreau să revin și să lupt undeva pentru trofee, iar CFR îți dă această oportunitate. Nu e o variantă numai pentru mine, ci pentru toți antrenorii. Eu nu sunt un tehnician ieftin în acest moment. am un contract destul de bun în Turcia, antrenez o echipă bună. Ar trebui să existe ceva în plus care să mă facă să mă întorc. Sunt un antrenor scump. Nu mai antrenez pe ochi frumoși, ca acum câțiva ani, și să iau banii după 7-8 luni. Deși partea materială pentru Șumudică este ultima problemă.

Ideea e că trec anii și nu pot realiza nimic în Turcia, e greu să ajungi la un club puternic de-aici, Beșiktaș, Fenerbahce, Galatasaray. Dacă nu ești la astfel de echipe, e greu să ai satisfacții! Mă așteptam la mai mult respect din partea lui Gaziantep pentru mine, la ce am realizat eu pentru această echipă. M-a dezamăgit clubul din acest punct de vedere”, a declarat Marius Șumudică la Digisport.

Marius Șumudică: “Am o legătură de amiciție cu patronul CFR-ului”

“Am avut discuții atunci cu Marian Copilu. Mi s-a spus că au ales între mine și Edi. După, n-am mai discutat despre acest subiect. Am fost dezamăgit, îmi doream să ajung la CFR, dar a fost decizia lor.

Acum 3 săptămâni am reluat discuțiile cu CFR, m-au întrebat de niște jucători care au fost în Turcia și pe care Dan Petrescu îi dorea. Prin mesaje, am mai vorbit și cu patronul clubului, Neluțu Varga.

Ne trimiteam felicitări după meciuri. Am o legătură de amiciție cu el”, a mai adăugat tehnicianul român al lui Gaziantep, Marius Șumudică.

