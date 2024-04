Marius Șumudică anunță o schimbare majoră: „Nu spun asta ca să intru în grațiile domnului Șucu”. Cum a comentat demiterea lui Cristiano Bergodi de la Rapid

Marius Șumudică a comentat . Antrenorul român nu găsește explicații pentru criza profundă pe care o traversează clubul „alb-vișiniu”. Ultima oară la Gaziantep, Șumudică a anunțat schimbări majore în comportamentul său.

Marius Șumudică a comentat plecarea lui Bergodi de la Rapid: „Nu găsesc o explicație”

Rapid a pierdut toate cele 4 meciuri pe care le-a disputat în play-off-ul SuperLigii. Eșecul cu Sepsi, scor 0-1, a fost picătura care a umplut paharul. Conducerea „ .

„Rezultate neașteptate. Nu găsesc o explicație. Nu am legături interne acolo să știu exact ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat. Bergodi a fost concurentul meu vara trecută. A fost ales dânsul. Am respectat decizia la momentul respectiv. Din păcate, Rapid a intrat în play-off la doar 4 puncte de FCSB.

Acum, necâștigând niciun joc, a ajuns la o distanță irecuperabilă pentru a fi campioană. Când intri la 4 puncte de lider ai șanse certe de a câștiga campionatul. Inexplicabil. Lui Șumudică nu i-a fost niciodată frică de nimeni.

Mi-e frică doar de Dumnezeu. Nu am ce să vorbesc. Nu pot să fac o caracterizare a echipei pentru că nu știu ce se întâmplă în interior. Eu nu pot să vorbesc ca suporter”, a declarat Marius Șumudică, la .

Marius Șumudică a refuzat o ofertă înainte ca Bergodi să fie demis de la Rapid: „O echipă din primele 3”

Marius Șumudică a recunoscut că nu a fost contactat de niciun conducător de la Rapid după demiterea lui Cristiano Bergodi. Antrenorul român a refuzat o ofertă din Iran, cu doar o zi înainte ca italianul să plece din Giulești.

„Nu am fost contactat de absolut nimeni de la Rapid. Îi înțeleg. Își doresc foarte mult să-și atingă obiectivul. Nu sunt de condamnat pentru că trebuie să pregătească jocul cu FCSB. Mă aștept să fiu contactat de mai multe cluburi, dar unele oferte le-am refuzat.

Au fost publice. Ieri am refuzat o ofertă din Iran, o echipă din primele 3. Am văzut cum zburau dronele pe acolo. Vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au sprijinit”, a mai spus „Șumi”.

Marius Șumudică anunță o schimbare majoră: „Nu spun asta ca să intru în grațiile domnului Șucu”

Marius Șumudică este recunoscut pentru personalitatea sa vulcanică. Antrenorul în vârstă de 53 de ani a anunțat că își va schimba comportamentul radical. Campion cu Astra și CFR Cluj, „Șumi” consideră că poate bifa rezultate mult mai mari.

„Am avut un comportament exuberant, neadecvat, ieșind din tiparul unui antrenor de fotbal. Vreau să spun un singur lucru. Nu spun asta ca să ajung la Rapid sau să intru în grațiile domnului Șucu.

Eu mi-am propus și îmi propun ca Șumudică să fie un alt Șumudică. S-a văzut cam de 3 luni, n-am mai apărut absolut nicăieri, n-am mai făcut niciun comentariu la adresa niciunui coleg de-al meu.

„Astfel de manifestări nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Mi-a spus Mircea Lucescu”

Am avut ofertă de la Beșiktaș. Ca antrenor nu au avut ce să-mi reproșeze. Mircea Lucescu m-a sunat și mi-a spus că ceea ce fac în afara terenului nu este ok. De foarte multe ori am pierdut pe această latură. De data asta eu mi-am promis mie că nu o să mai vedeți un Șumudică care să danseze, să atragă doar lucrurile negative din partea multor oamenii.

Astfel de manifestări nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor, sunt de acord. Mi-a spus-o Mircea Lucescu, un mentor de-al meu pe care-l venerez. Potențialul meu este unul foarte mare. Așa consider eu. Sunt un antrenor concentrat 100%. Pot da fotbalului mult mai mult decât am dat până în momentul de față”, a concluzionat Marius Șumudică.