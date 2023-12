Marius Șumudică, detalii de ultimă oră despre situația sa la Gaziantep. Va fi demis? „Am mână bună”

și a dezvăluit salariul său de bașkan de la Gaziantep. Antrenorul în vârstă de 52 de ani ar putea însă să fie dat afară de noua conducere a clubului.

Marius Șumudică depinde de rezultatele alegerilor interne de la Gaziantep: „Dacă bașkanul continuă nu mă dă afară”

Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA de ce depinde viitorul său în Turcia: „Eu am mână bună așa în general. Bașkanul care a lucrat cu mine acum doi ani la Gaziantep a ajuns președintele Federației. Ieri am avut o discuție cu actualul președinte și îmi spunea: «Ai mână bună. În două săptămâni o să fiu primarul unei suburbii aici a Gaziantepului»”.

În cazul în care la Gaziantep va rămâne actuala conducere poziția lui „Șumi” e „beton”: „Și atunci am avut o discuție în momentul respectiv să îmi dau seama despre ce se va întâmpla în viitor. Pot să pierd și cinci meciuri că dacă bașkanul continuă tot nu mă dă afară. Am pierdut trei meciuri la rând așa cum ai spus ca un profet. Eu îmi fac treaba și pot doar să pregătesc echipa”.

Horia Ivanovici , iar antrenorul a explicat ce s-a întâmplat la ultimele trei partide: „Am pierdut cu Ankaragucu, mi s-a dat gol din minutul 47, 1-0 acasă, n-au ajuns la poartă, n-au avut nicio ocazie de gol și am pierdut acel meci. După care am pierdut un meci la Kazim Pașa unde am ratat 6 ocazii clare de gol, penalty la scorul 3-2 și nu e ușor de gestionat de un antrenor.

O să îți explic toată situația asta a lui Șumudică la Gaziantep. Eu am venit aici în ultima zi de transferuri și am adus patru jucători prin relațiile pe care le-am avut, în condițiile în care echipa după 5 etape avea 0 puncte, un gol marcat și zece primite”, a mai spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, apreciat de conducerea lui Gaziantep apreciază: „Nu ești magician”

„Șumi” a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu cei din conducere: „Eu de când am preluat echipa sunt pe zece din 20 de echipe. În discuția pe care am avut-o cu bașkanul mi-a zis în felul următor: ‘Băi Șumudică, nu te-am adus aicea să mă salvezi de la retrogradare așa în cinci etape că nu ești magician, nu ești nimic.

Ai făcut cinci victorii și ne așteptam să ai o echipă sau două sub tine, după care în iarnă ne ridicăm și să rămânem în ligă’. Ăsta e obiectivul acestei echipe care anul trecut a avut doar patru din actualii jucători. Campionatul a fost întrerupt pentru Gaziantep din cauza cutremurului și ei nu au jucat. Eu am preluat o echipă formată de altcineva”.

Gaziantep mai are însă patru meciuri extrem dificile până la finalul anului: „În condițiile astea noi avem cinci echipe sub noi și patru etape foarte grele. Jucăm cu Adana, o echipă de pe locul cinci, care i-a scos pe CFR Cluj. Am o echipă extraordinar de bună. Eu am jucat etapa trecută cu Trabzon, care are valoare de piață de 140 de milioane de euro, iar eu am 20 de milioane. Deci este de șapte ori mai valoroasă ca noi.

Apoi pe 23 joc la Karagumruk, care a schimbat antrenorul și l-au adus pe Shota Arveladze. Eu sunt mulțumit de sfaff-ul meu și de ceea ce am realizat până în momentul de față. Avem 12 meciuri jucate, dintre care am câștigat 7 și am pierdut cinci. Suntem singura echipă care n-am făcut niciun egal până acum”.

Antrenorul român, apreciat în presa din Turcia: „Gaziantep nu va retrograda că îl au pe Șumudică”

Marius Șumudică a făcut valuri din nou în Turcia, deși are și contestatari: „Dar eu în momentul de față, în afară de o parte minusculă a presei din Gaziantep care mă atacă și se preiau în România doar acele știri, restul, Istanbul, Fanatik, apreciază foarte mult ceea ce am făcut.

Dacă la început se vorbea că e prima retrogradată că n-au nicio șansă, mai ales după cele cinci etape, lumea cum discută și spune: ‘Gaziantep nu va retrograda că îl au pe Șumudică’. Pentru mine asta înseamnă enorm.

Depinde de oamenii care vor veni. Din ce am înțeles, dacă se va schimba acest bașkan care m-a adus pe mine se vor schimba și toți directorii care sunt în număr de 14 și omul care vine o face cu altă conducere și e posibil să renunțe și la antrenor. Există și această posibilitate”.

Marius Șumudică, viitor incert la Gaziantep. Ce urmează pentru antrenor