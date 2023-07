Marius Șumudică face pace cu Rapid: “A venit timpul să mă schimb!”

Marius Șumudică a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că face pace cu Rapid, după ca antrenor principal pe banca giuleștenilor, după plecarea lui Adi Mutu. „Șumi” a anunțat că a venit timpul să se schimbe.

Marius Șumudică face pace cu Rapid: „Regret că a părut că mă milogesc”

ca antrenor principal la Rapid pe Marius Șumudică după plecarea lui Adrian Mutu. Fostul antrenor al lui Al-Raed a vrut cu înverușunare să preia banca giuleștenilor, însă conducerea l-a ales pe Cristiano Bergodi. Marius Șumudică regretă un singur lucru după întreaga „telenovelă”.

„Regret un singur lucru. Că din tot ceea ce am făcut, cum m-am comportat, din valorile sentimentale pe care fiecare om le are din momentul în care m-am comportat a părut că mă milogesc. Atât regret. Nu regret absolut nimic.

Eu le doresc baftă celor de la Rapid, inclusiv lui Bergodi și sper să facă rezultatele pe care și le doresc. Atât regret”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„A sosit timpul să mă schimb”

Ulterior, Marius Șumudică a anunțat că a sosit timpul să se schimbe. Antrenorul a povestit că a avut de suferit, din cauza comportamentului vulcanic. „(n.r. nu e momentul să îți schimb stitlul?) A sosit timpul. O să discutăm. Dacă voi fi angajat la un club.

O să discutăm despre comportamentul lui Șumudică și o să-i fac pe mulți să regrete ceea ce au afirmat, fiind avizat să facă lucrul acesta la momentul respectiv fiindcă așa se întâmpla. O să vedeți un alt Șumudică”, a mai spus Marius Șumudică.

Robert Niță crede în schimbarea lui Marius Șumudică din punct de vedere comportamental. Foști colegi, Robert Niță consideră că pentru „Șumi” este necesară o schimbare. „Eu sunt convins că dacă Șumi va ajunge la o echipă în România va avea un alt discurs. Eu sunt sigur că a tras învățămintele din ceea ce s-a întâmplat până acum și așa cum spune el, în afară de partea sportivă, vom vedea un alt Șumudică. S-au schimbat patronii, s-a schimbat mentalitatea.

Eu n-am vorbit cu Șumi și aici nu e un reproș la adresa lui și el știe lucrul ăsta că am fost colegi, dar nu te poate numi un patron când ai spus că nu lucrezi cu președintele. Nu ai cum pentru că omul acela te plătește, chiar dacă ești prieten sau nu cu el, și Șumi nu fotbalistic nu a ajuns la Rapid.

Șumudică ăsta a fost ca fotbalist. Astea-s vremurile. Șumi a fost și în străinătate cu atitudinea asta și a înțeles că poate e momentul să fie un Șumudică mai diplomat, păstrându-și farmecul”, a spus și Robert Niță.

Marius Șumudică, explicații pentru ieșirile vulcanice: „O fac în momentele de exuberanță”

Ulterior, Marius Șumudică a povestit un episod în care, din cauza modului de a se manifesta, nu a fost numit antrenor principal la Beșiktaș. Antrenorul român a explicat că ieșirile vulcanice vin în momentele în care trăirile sunt la maxim pe terenul de fotbal.

„Cert este că am făcut greșeli în cariera mea. Vă dau un singur exemplu. Președintele lui Beșiktaș, acum 2 ani jumătate, l-a sunat pe Mircea Lucescu. ‘Vreau să-l pun pe Șumudică antrenor. Este cel mai bun antrenor din Turcia’. Dar a zis: ‘Nu-mi place modul lui de a se manifesta’.

Beșiktaș are un stadion aparte cu suporteri emancipați și a zis ‘vreau să-l pun pe Șumudică din punct de vedere al antrenorului, pentru mine e numărul 1 din Turcia, dar asta e problema care pe mine mă dă înapoi’. Nea Mircea a încercat să o dreagă, eu am fost și fost jucător. Până la urmă a căzut și a ajuns un alt antrenor. Eu eram cu Gaziantep pe primul loc. Îi bătusem pe Beșiktaș 3-1 la mine acasă. Îi călcasem în picioare.

Mi-am dat seama în carieră că am făcut greșeli. Nu știu dacă mă pot schimba la 52 de ani. E adevărat că poate sar calul, dar o fac în momentele de exuberanță, în momentele care trăim meciul. Eu în momentul în care am intrat pe teren ca antrenor sau la antrenament eu mă transform.

Dacă joc cu mama încerc să o bat și pe mama, să câștig meciul. Probabil sunt spontan. La momentul respectiv nu iau deciziile cele mai bune din punct de vedere al comportamentului”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică.

„Îmi promit mie în primul rând că mă voi schimba”

„O să mă încerc să mă cenzurez și cât posibil la viitoarea echipă pentru binele meu și cariera mea, fiindcă am ajuns la 52 de ani și am antrenat și eu jucători de milioane și mi-am dat seama cum trebuie să mă comport. Când îl antrenezi pe Banega și Banega îmi dă telefon acum 2-3 zile și îmi zice hai întoarce-te la Shabab că am nevoie de tine și de staff-ul tău pentru mine înseamnă mai mult decât orice contract.

Banega, căpitanul lui Sevilla, îmi spune lucrul ăsta pentru mine înseamnă ceva senzațional. Trebuie să umblu la această latură, latura comportamentului. Promit că voi face lucrul ăsta, îmi promit mie în primul rând. Mai departe ce pot face ca antrenor, rezultatele vor vorbi”, a încheiat Marius Șumudică.

